Трампу пора собираться к Януковичу в Ростов?

Петля на шее американского президента начинает затягиваться.

Трампа может ждать судьба Януковича

Близкое к шизофреническому поведение американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО невозможно объяснить, если не знать, что как раз сейчас в Конгрессе начались допросы агента ФБР Питера Строка, который как раз и занимался расследованиями возможных связей российских спецслужб и команды Трампа в период президентской компании.

За допросами наблюдает буквально вся Америка. Похоже, петля на шее Трампа начинает затягиваться.

Первая же фраза агента вызвала радостные чувства у противников Трампа и огорчение у его симпатиков.

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"Летом 2016 года я уже обладал информацией, которая могла пустить под откос компанию Трампа, а, возможно, даже уничтожить его самого. Но мысль обнародовать эту информацию никогда (!?) не приходила мне в голову", - сказал Строк.

Что ж, Конгресс доходчиво пояснит чудаковатому агенту, что если бы он не наложил бы в штаны и обнародовал информацию, то США имели бы другого президента.

В этой связи предстоящая тэт -а-тэт встреча Трампа и Путина приобретает просто зловещий характер. Не присоединится ли Трамп к Януковичу в Ростове?

Андрей Головачев, политический эксперт

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