Уверенно идем к Третьей мировой войне

Дезинтеграция "разума и добра" на фоне консолидации "глупости и зла" очевидна.

Мир катится к мировой войне

Израиль отзывает посла из Польши. Но ужасно не следствие, а причина: государство, на территории которого убито наибольшее количество жертв Холокоста, ради внутреннего "возрождения величия" готово наплевать на евреев, на Израиль, на историю и любые выводы из неё. Это глупо и аморально. "Антибандеровский закон" — из той же песни "Былое величие в обмен на реальность".

Израиль отправляет своего премьер-министра брататься с Путиным в тот момент, когда Путин, "возрождая величие" внутри и снаружи, уже залил кровью Украину, Сирию — и готов перевернуть весь мир, если нужно, в том числе и Израиль. Это также глупо и аморально.

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Мир состоит из множества причинно-следственных связей. И глупые/аморальные поступки политиков — Израиля ли, Польши ли, Украины (создание "дружин наведениях порядка" в наци-эстетике ничем не поможет Украине, зато России уже вовсю помогает) — в итоге рано или поздно, так или иначе, ударяют по всем.

Этот мир, в котором мы в данный момент находимся, уверенно идёт к Третьей мировой войне: дезинтеграция "разума и добра" на фоне консолидации "глупости и зла" очевидна. И она не может дать в принципе никакого иного результата.

Ничего не могу добавить, кроме как: мы обязаны это остановить.

Айдер Муждабаев, журналист