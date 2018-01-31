Сложная игра США вокруг Украины

Айдер Муждабаев

журналист

31 января 2018, 12:46

Для США и РФ желательно, сохранив внешние приличия, "в мирной фазе" заморозить "конфликт в Украине" и самим умыть руки, развязав их, наконец, экономике. 

Трампу во внешней политике наплевать на принципы, он и его люди — коммерческие прагматики

В публичном пространстве много радости в связи с обнародованием в США "кремлевского списка". Повод формально есть. Но пребывать в эйфории можно, только если не знать, какая сложная игра играется вокруг Украины. Если жить сегодняшним, не анализировать ситуацию без эмоций, по сумме прямых и косвенных данных.

Предупреждение: если кто-то уже уверен, что с моей стороны это "разгон зрады", или просто не желает на эту тему задумывается, то, пожалуйста, не читайте дальше, здоровья вам и хорошего настроения.

Тем, кто решил продолжить, я постараюсь рассказать свое видение происходящего, основанное как на открытой информации, так и на информации из моих источников, в т.ч. на Западе, которым у меня не было и нет оснований не доверять.

Обнародование администрацией Трампа т.н. "кремлевского списка" — это переговорный месседж Кремлю: соглашайтесь чем быстрее, тем лучше на встречные шаги к урегулированию в ОРДЛО. Вы, русские, вместе с Украиной нам, честно говоря, надоели, так что давайте решать вопрос с сохранением всеми типа лица. Вы прекращаете обстрелы, соглашаетесь на ввод миротворцев, но контроль за границей не отдаёте. Это бонус за понимание наших приоритетов. А со списком, если все пойдёт как нам надо, будем что-то думать/решать. Именно поэтому — "джавелины", поэтому "кремлевский список" будто скопипащен с сайтов Кремля и Forbes, поэтому Волкер в последнее время усиленно созванивается/челночит.

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Месседж администрации Трампа Украине, в отличие от России, совсем непубличный, но "по-партнерски" конкретный. Соглашайтесь с выдавленной нами из русских "доброй волей" на прекращение войны и ввод миротворцев пока что без контроля границы. Это уже потом, когда мы их совсем додавим. А сегодня сделаем так. При нашем посредничестве стрельба прекращается. Под гарантии нам Путина "война заканчивается" и не возобновляется (такой будапештский меморандум с минском в одном флаконе). Выборы или не выборы в ОРДЛО — это вопрос второй. Можете сами попробовать порешать на фоне установившегося благодаря Трампу миру. Главное — взрывоопасная ситуация снята, переведена в режим "мирное урегулирование".

Упрощенно, конечно, но логика, на мой взгляд, такая.

Если Путин воспримет "свой" месседж правильно, перестанет сильно борзеть, а Украина воспримет "свой" (на что, по моим сведениям, нас будут непублично "ломать"), — это такой win-win в нынешних плохих отношениях Запада и России. Я не говорю, разумеется, про весь Запад или про всех на Западе, но политические/экономические элиты ключевых стран ЕС это в целом устроит. На данном этапе — точно. Не верите — поинтересуйтесь, что происходит с общественным мнением и политиками, ну, например, в Германии.

Достаточно много влиятельных сил в Европе готовы, как минимум, не ужесточать, а то и сразу начать процедуру отмены санкций — только бы Путин сделал хоть символический "шаг назад". А Трампу во внешней политике вообще наплевать на принципы, он и его люди — коммерческие прагматики.

Для тех и других интересантов желательно, сохранив внешние приличия, "в мирной фазе" заморозить "конфликт в Украине" и самим умыть руки, развязав их, наконец, экономике. А бизнес на Западе, давайте не будем себя обманывать, "возобновления конструктивного сотрудничества" с Россией ждёт. Прекращение огневого контакта в ОРДЛО, отвод войск, согласие на ввод миротворцев на приведённых выше условиях поэтапно откроет шлюзы. А дальше — бесконечный "минский процесс", который мы десятилетиями видим в Приднестровье и Грузии и до которого "цивилизованному миру" фактически нет дела.

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Донбасс? Мы вас всегда поддерживаем, но дальше с русскими соседями и своими коллаборантами старайтесь разговаривать сами: войну мы вам прекратили. Крым? Конечно, плохо все получилось, Россия — зло, но мы же никогда не будем его аннексию признавать.

Что/кто может реализации этого плана помешать? Увы, но, на мой взгляд, радикально способен на это сейчас лишь Путин. С его подозрительностью, тотальным недоверием к Западу и представлением о себе как Мессии, чья миссия — довести до конца "возрождение Великой России". Невзирая на проблемы и потери для себя и своего окружения.

Надеюсь, что я чего-то существенного не знаю. Что на Западе, независимо ни от чего, возьмут верх политики, непримиримые к путинскому режиму. Буду рад в итоге оказаться неправым.

Но вероятность того, что процесс пойдёт негативным для нас путём, по моим ощущениям, выше, чем когда-либо ранее с начала войны. Украинским политикам, украинской дипломатии предстоят тяжелые испытания. Они осложняются и лицемерной "усталостью" мира от "проблем Украины", и коррупционным имиджем отечественной элиты, который, конечно, будут использовать как повод для перехода в вопросе поддержки Украины от политики принципов к real politik.

Ещё ряд менее значимых факторов можно было бы привести, но хватит. В части внутренних дел каждый может додумать сценарий сам, опираясь на свои убеждения. Но в знаменателе, безусловно, то, что русские воспользуются любыми проблемами Украины для внутренней дестабилизации и "принуждения к миру" на выгодных им условиях. И сами продолжат эти проблемы создавать/развивать/усугублять. Разнообразные рычаги — от прямых агентов, внедрённых в политику, власть и СМИ, до полезных идиотов, раскалывающих украинское общество по любому поводу, — в арсенале у них имеются.

Простите, если я кого-то расстроил. От своих опасений я и сам не восторге, но всех честно предупреждал.

Айдер Муждабаев, журналист

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Донбасс Россия санкции США кремлевский список Айдер Муджабаев
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