В позе страуса, или Большая ошибка Европы

Нежелание признавать "европейскую принадлежность" Украины, как основание для ее возможного вступления в ЕС, не должно вызывать страусиную политику Брюсселя.
Внешняя политика ЕС формируется на основе консенсуса, причем наибольшее в мире объединение прав и свобод стремится демонстрировать свою привлекательность. Однако турбулентный мир заставляет госпожу Могерини первым пунктом вспомнить перезапуск ЕС с акцентом на вопросы обороны.
Общая политика относительно статуса Иерусалима, сотрудничество с Африкой в вопросе миграции вряд ли вызовут сопротивление в различных странах ЕС. Европейская интеграция Балкан, учитывая членство в ЕС Словении и Хорватии, также является логическим приоритетом.
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Однако отсутствие решения конфликта на Донбассе (самого мощного на континенте в течение 20 последних лет) среди внешнеполитических приоритетов ЕС - серьезная ошибка, ведь эскалация напряженности на востоке Украины может нести угрозу стабильности многих стран Евросоюза.
Нежелание признавать "европейскую принадлежность" Украины, как основание для ее возможного вступления в ЕС, не должно вызывать страусиную политику Брюсселя.
Отсутствие отношений с Россией среди внешнеполитических задач, которые Могерини берет с собой из 2017 в 2018 год, по-моему, свидетельствует прежде всего о внутренней дискуссию внутри Европейского Союза между сторонниками возвращения к business as usual с Кремлем и их оппонентами, апеллирующих к европейским ценностям. Эта дискуссия будет продолжаться в течение всего 2018 и получит мощный импульс во время январской сессии ПАСЕ.
Евгений Магда, директор Института мировой политики