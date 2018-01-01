За счет чего Украина намерена возвращать свои территории?

Возврат Крыма и ОРДЛО в состав Украины становится несбыточной мечтой.

В новейшей истории Украины факт аннексии Крыма и части Донбасса вероломным соседом, черт бы его побрал, является головной болью номер один с далеко идущими, непредсказуемыми последствиями.

В том, что кремлевский сапог ступил на украинскую землю всерьез и надолго, уже мало кто сомневается. "Глубокая озабоченность" и "решительные заявления" политиков разных калибров вкупе с экономическими санкциями и мифическими "Джавелинами", точно так же, как мертворожденный Будапештский меморандум и малоэффективные Минские договоренности не производят на путинскую камарилью должного впечатления – Васька слушает и кушает.

Как это ни обидно, а вероятность возврата стыренных "старшим братом" территорий становится все призрачней с каждым днем, а украинской власти нечего предложить в качестве морковки для "заблудших овец", оставшихся за линией размежевания. Скорее наоборот – количество негативных посылов, являющихся раздражителями для населения Крыма и ОРДЛО, просто поражает. И это уже невозможно скрывать, даже несмотря на отчаянные усилия патриотично настроенных политиков и средств массовой информации вселить в людей оптимизм. Обнищание украинцев на фоне повальной коррупции и баснословного обогащения кучки провластных негодяев, неподъемные тарифы на коммунальные услуги, непомерные цены на продукты питания и товары первой необходимости не могут являться "заманухой" для возврата "отщепенцев" в лоно нэньки Украины.

Не последнее место в этом процессе занимает неразумная внутренняя политика, поощряющая агрессивную украинизацию от края до края во всех сферах жизнедеятельности государства. В регионах центра, юга и востока Украины, где от 50 до 90% населения родным считают русский язык, такая экспансия является недопустимой и вызывает отторжение, точно так же, как и повсеместная героизация Степана Бандеры и Романа Шухевича. Как результат, шокирующие события последних дней, а именно – крымчане продемонстрировали невиданную активность на выборах президента РФ и отдали более 92% голосов за мистера Пу...

И тут уже не скажешь, что выборы в Крыму проходили под дулами автоматов, как это было во время псевдореферендума за присоединение Крыма к России. Интересную информацию озвучил на днях Народный депутат Вадим Рабинович. если она соответствует действительности, то украинцам надо постепенно забывать о том, что ОРДЛО и Крым, который путинский режим превратил в непотопляемый авианосец и неприступную крепость, были когда-то частью Украины. Жители, оставшиеся на неподконтрольной территории Донбасса, тоже оплачивают предоставляемые им местными властями коммунальные услуги. Разница лишь в том, что стоимость этих услуг в разы меньше, чем в самой Украине. Например, цена одной тысячи кубометров газа для населения ОРДЛО составляет 900 гривен, а на территории Украины, подконтрольной центральной власти, – 4942 гривны. Мало того, украинское правительство обещает, что с 1 апреля эта цена возрастет до 8030, а с 1 октября – до 8530 гривен. И это без учета НДС. Как Вы думаете, кому при таком раскладе отдадут свои симпатии жители оккупированных и аннексированных территорий?

Вот и получается, что вместо "морковки" наша власть может предложить народу только дулю в кармане, а возврат Крыма и ОРДЛО в состав Украины становится несбыточной мечтой. Да и о каком возврате может идти речь, если из Украины на постоянной основе в поисках лучшей доли выехало, как утверждают социологи, не менее восьми миллионов (!!!) граждан трудоспособного возраста. Чудовищная статистика, свидетельствующая о коллапсе самого большого государства европы.

Олег Коршунов, заслуженный штурман-испытатель СССР