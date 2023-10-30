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В России люди готовы голодать, лишь бы новый Сталин продолжал сидеть в Кремле
Володимир Лановий
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Илья Пономарёв
Депутат Госдумы РФ 2007-2016 гг.
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iliili
Сегодня, 11:05
Не согласен
0
Согласен
Здравствуйте Илья, как Вы считаете, большое количество агентов кремля действует в структурах власти, армии и добровольных батальонах? эффективно власти Украины им противодействуют? Как бы Вы действовали в такой ситуации будучи при власти. К примеру в медийном или правовом пространстве. Какая реакция была бы на трагедию в Одессе, на факельные шествия в Киеве, знаки отличия некоторых добровольных батальонов схожие с фашистскими или призывы к стихийному сносу памятников советского времени и тому подобное. Очевидно, что такие действия без соответсвующих пояснений, раскаяний или оправданий и молчаливая позиция власти вызывают враждебность, агрессию со стороны и поле деятельности для манипуляций сознанием людей. Явно такие идеи или планирование конфликтных ситуаций возникает не внутри страны. Деятельность агентуры наносит колоссальный ущерб репутации страны, приводит к искаженному восприятию событий и косвеннно или прямо влияет на увеличение жертв войны. Пассивные действия при захвате Крыма послужили катализатором более масштабных военных действий на юго-востоке,так как сформировали видимость безнаказанности массового предательства, боспомощность власти и остались перед выбором предавать и примыкать к сильной стороне или противостоять без поддержки власти. Выбор болшинства был печально очевидный.
NVSokol
Сегодня, 10:08
Не согласен
0
Согласен
Почему в России до сих пор держат Януковича? зачем он Кремлю?
На всякий случай. Зачем расставаться с потенциальным козырем, если его можно будет на что-то обменять. Тем более, поскольку агрессия была незаконной, единственный способ ее легитимировать, это говорить о том, что все, что делает РФ в Украине, это делается то, о чем попросил президент украины. Так что Янукович в России в заложниках, точнее у уроженца Донецка Иосифа Кобзона.
vopros
Сегодня, 10:04
Не согласен
0
Согласен
Виктор Жих: Илья, Вы говорили, что в борьбе за власть в послепутинской России "группа Гиркина" может сыграть очень существенную роль. Как Вы полагаете, присутствие Суркова на открытии памятника "ихтамнетам" в Ростове не есть ли показатель попытки Владислава позиционироваться как лидер этого движения со всеми вытекающими последствиями?
Нет, уверен, что это не так. Во-первых, Сурков всегда занимает не публичну роль. Ему комфорнта роль серого кардинала, манипулятора, но не публичного лидера. Во-вторых, Стрелков ненавидит Суркова всеми фибрами души и считает его виноватым в том, что не получился проект "Новороссия". В-третьих, вся суть опасности исходщей от людей типа Гиркина, заключается в том, что они всю жизнь были в оппозиции к ельцинско-путинской власти, и после этого кратковременного периода, когда и х цели совпадали, они вернулись в состояние оппозиции. Именно поэтому когда действующий режим будет падать, этот прогнивший дуб может качнуться и в их сторону тоже.
vopros
Сегодня, 10:04
Не согласен
0
Согласен
Виктор Жих: Ситуация с Собчак чертовски интересная. Исходя из того, что ей явно разрешили резать правду-матку про все, включая Крым, кроме разве что великого и могучего персонально, думаю, что Кремль хочет с ее помощью протестировать толщину слоя "несогласных". Не активность, не оттянуть част электората от Навального или Явлинского, а именно прощупать глубину. Социология видимо тут не даст объективной картины. Люди просто побоятся сказать то, что думают. Но история и России и Украины полны примеров, когда контролируемый полит проект вдруг начинает жить собственной жизнью. И притом весьма интересной (не будем далеко отходить от Кремля ). Отсюда вопрос - возможен ли выход "проекта Собчак" из под контроля Кремля?
Во-первых, что касается прощупывания глубины, то с помощью Кскении можно прощупать разве что глубину ненависти к гламурной тусовки. Я помню, как я стоял рядом с Ксенией в 2011 году на пр. Сахарова, и по уровню свиста и улюлюкания я начинал думать, как ее спасать, чтобы толпа не разолрвала ее здесь и сейчас. Все-таки ее избиратель - это не оппозиционеры с Болотной, а это сочетание системных либералов, которые хотят косметически менять систему без потрясений и революций, и молодежь, которая в противном случае проголосовала скорее за Жириновского, а не за Навального или Гудкова. Что касается контроля Кремля, то я бы его не преувеличивал. Ксения - человек самостоятельный. Собственно, ее не надо контролировать, потому что она семейными узами связана с системой, и классово она представляет другой слой правящей элиты, которая находилася у власти с 1991 года. Именно поэтому Кремль не должен бояться ее выдвижения, потому что понимает, что она красные линии знает и без дополнительных напоминаний. Именно это делает ее интересным кандидатом, потому что она более свободна в своих действиях, чем был Прохоров в 2012 году, а , может быть. и более чем Навальный, который вынужден учитывать большое количество центров силы в своей деятельности.
Andrew_Greskiv
Сегодня, 10:03
Не согласен
0
Согласен
Верите ли Вы, что в России есть адекватная либеральная оппозиция или личность, которая в случае прихода к власти примет решение уйти с Крыма и ОРДЛО без "будем разговаривать", бутерброда, честного референдума и международной конференции?
Как раз адекватный человек обязан говорить честно, что без разговора и обсуждения уйти из Крыма не получится. Безответственные люди, которые понимают, что к власти никогда не придут, позволяют себе бросать фразы о том, что мы покинем Крым на следующий день, существуют. Но к власти они не имеют отношения сейчас и не будут иметь в будущем. Какой-то процесс необходим хотя бы просто по той причине, что Крым не является пустыней, а является густонаселенной территорией, где живут миллионы человек. Поэтому то, что этот вопрос решать надо, и что КРым - территория Украины, у меня лично сомнений нет, но я честно гвоорю, что процесс возвращения будет требовать ряда совместных шагов России и Украины, чтобы не пролилась новая кровь, и чтобы между нашими странами наконец наступил мир.
BorisZeitlin
Сегодня, 10:01
Не согласен
0
Согласен
про новые санкции: какие последствия экономические и политические могут быть?
Я много раз говорил, что считаю экономические санкции неэффективными, а часто и контрпродуктивными, потому что они только помогают Путину и его банде сплачивать российское население вокруг себя, что они только усиливают пропасть между Россией и остальным миром. В то же время персональная часть санкций, то есть санкции против тех, кто занимается разжиганием войны и делает мою страну агрессором, они и справедливы, и могут и должны расширяться. Последнее решение Конгресса - шаг в нужном направлении, и мы с нетерпением ждем доклада об отмывании денег представиттелями российской элиты на Западе. Также важными являются ограничения на внешнеэкономические поекты, например, Северный поток-2. И здесь европейцы извиваются на сковородке от желания заработать. но эти санкции действительно могут выбить энергетическое оружие из рук Кремля. Что касается самых последних санкций, которых касались ряда организаций, связанных с военной сферой и сферой безопасности (под санкции попало даже ФСБ), то это чистый пиар администрации Трампа, которым они защищаются на фоне ареста Манафорта, и серьезно я бы их не воспринимал.
Nikolaj.Korotich
Сегодня, 10:00
Не согласен
0
Согласен
Готова ли демократическая оппозиция взаимодействовать с властью, которую захватят мальцевцы 5.11.17?
6 числа позвоните мне - я вам все расскажу. :)
Dmitriy_Tagisov
Сегодня, 09:58
Не согласен
0
Согласен
Есть вероятность , что Собчак всё же станет президентом России,где в свою очередь поменяет политический курс страны, обеспечит снятие санкций и выступит гарантом безопасности преступнику Путину????
Может, и станет. Но не в 2018-ом. И при Собчак кардинальных смен курса, кардинальной смены системы российской власти не произойдет. ПОэтому я этого кандидата в президенты поддерживать не могу, хотя факт выдвижения считаю позитивным.
Arkadij
Сегодня, 09:55
Не согласен
0
Согласен
В последнее время, что бы ни случилось в Украине - убийство ли кого-то, взрывы на складах боеприпасов, попытка провести акцию протеста с вполне обоснованными претензиями и критикой действий власти и т.д., украинские власти сразу во всем видят "руку Кремля", "российский след" и топу подобное... Насколько все это здраво и логично? Не напоминает ли это вам своего рода паранойю? Или это просто очень удобное и выгодное объяснение всему тому, что случается в Украине, и что не на руку власти?
Как в известном анекдоте, если у вас паранойя, это еще не означает, что за вами никто не следит. К сожалению, в большом количестве силовых действий, терактов и диверсий, происходящих на территории Украины, действительно даже невооруженным глазом видно участие российских спецслужб. Однако спецслужбы етсь разные, и не во всех заказных убийствах заказчиком являются они. Поэтому оченьв ажно, чтобы общество своим давлением, понятным в условиях войны, не ограничивало следователей в поиске версий, а правоохранители, в свою очередь, не оправдывали бы проблемы в своей работе вездесущей "рукой Москвы". Могу отметить, что совсем недавно было раскрыто дело Вороненкова, о котором изначально говорили, что это рука Москвы. Однако реальность оказалась более сложной, и к чести Генпрокуратуры Украины, она смогла этот клубок раскрутить. Также в послених убийствах и покушениях с Окуевой, Осмаевым и Мосийчуком - думаю, что без моих соотечественников не обошлось. Однако у меня есть серьезные сомнения, что они действовали по указанию из Кремля. И, как мне кажется, эти дела можно и нужно раскрыть вплоть до уровня заказчиков, даже если они находятся в России или Чечне.
rikoshet
Сегодня, 09:45
Не согласен
0
Согласен
Илья, вы отлично видели "изнутри", как работает Госдума РФ, сейчас можете наблюдать, как в Украине работает Верховная Рада. Вот, на ваш взгляд, в чем принципиальная разница в работе этих двух законодательных органов? Или и там, и там цирк под куполом?) Благодарю за ответ.
Сейчас они отличаются кардинально. Верховная Рада - это, может, и пародия, но все-таки на демократию. А Государственная дума - это чистой воды имитация парламента. Это не отменяет того факта, что мне бы казалось, что ВР стоило бы присмотреться к ряду чисто регламентных процедур, которые существовали у нас в России или к тем, которые существуют в Европе или США, чтобы оптимизировать свою работу, сделать ее более эффективной, чтобы принятие законов не срывалось по причине обыкновенного человеческого бардака. Я не вижу никаких проблем с тем, что периодичестки в зале происходят потасовки. Это, как мне кажется, как раз свидетельство того, что этот орган живой. А вот уровень обсуждения законов про медицину или про образование у меня лично вызывал большую тревогу. Могу сказать. что в России, когда мы принимали аналогичные законы, при том, что их жестко продавливало правительство, и в условиях большинства в ГД партии власти, дискусисии были более живыми, и в них участвовало больше профессиональных и общественных групп извне парламента.
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