Украинская певица и актриса крымскотатаро-армянского происхождения, народная артистка Украины.

Джамала

27 августа 1983 года, Ош, Киргизская ССР, СССР.

Образование

Детство Джамалы (настоящее имя - Сусана Алимовна Джамаладинова), прошло в Крыму, в селе Малореченское под Алуштой, куда она с семьей переехала в 1989 году из Киргизии.

Училась в музыкальной школе № 1 по классу фортепиано в Алуште.

Потом она поступила в Симферопольское музыкальное училище им. П. И. Чайковского, а после — в киевскую Национальную Музыкальную Академию им. П. И. Чайковского по классу оперного вокала, которую закончила с красным дипломом.

Творческая деятельность

Джамала начала заниматься музыкой с раннего детства.

Уже в 9 лет талантливая девочка записала альбом с кавер-версиями популярных детских песен. К изумлению звукорежиссера, для этого ей потребовался всего один час. Девочка сумела их исполнить одну за другой 12 композиций, не допустив ни единой ошибки. За такое достижение мама подарила Сусанне куклу Барби.

Будучи лучшей выпускницей курсакиевской академии Чайковского, Джамала планировала посвятить себя классической музыке и уехать работать солисткой миланской оперы "Ла Скала", но серьезное увлечение джазом и эксперименты с соулом и восточной музыкой изменили её планы, определив направление дальнейшей карьеры.

Во время обучения Сусана принимала участие в различных украинских и зарубежных фестивалях: "Голоса будущего" (2000, Россия), "Крымская весна" (2001), "Dо#Dж junior" (2001), "Il Concorso Europeo Amici della musica" (2004, Италия).

C 2001 по 2007 годы, Джамала пела в женском акапельном квинтете "Beauty Band", в составе которого в 2006 году приняла участие в "Do#Dж junior", где ее заметила хореограф Елена Коляденко и пригласила на роль в собственном мюзикле "Па" (2008).

Елена Коляденко стала первым продюсером Джамалы.

"Новая волна"

Поворотным моментом в карьере певицы стала победа в молодежном конкурсе "Новая волна-2009". Сусанна, выступавшая под псевдонимом Джамала (ее сценическое имя образовано из первых слогов фамилии), буквально "порвала" зал своим мощным голосом и блестящей импровизацией. Она исполнила три песни: народную "Верше мiй, верше", шутливую композицию собственного сочинения "Маменькин сынок" и трек британской группы "Propellerheads" под названием "History Repeating".

В итоге она и индонезийский конкурсант Санди Сондоро набрали по 358 баллов, таким образом, разделив победу на двоих.

Начало карьеры

Победа мгновенно сделала Джамалу новой "звездочкой" Украины. Вскоре после триумфа она дала череду концертов в Киеве и других городах Украины и России. В 2009 девушка была приглашена в оперу "Испанский час", а в 2010 ее позвали в оперную постановку по мотивам "Бондианы".

В это же время девушка разорвала профессиональные отношения с Еленой Коляденко.

12 апреля 2011 года в Октябрьском дворце состоялся первый сольный концерт Джамалы, на котором она презентовала свой первый альбом For Every Heart, выпущенный под лейблом Moon Records.

В 2012 году, Джамала приняла участие в вокальном шоу "Звезды в Опере", которое является адаптацией британского формата "Popstar to Operastar". Шоу было снято и показано телеканалом "1+1". Певица выступала в паре с оперным певцом-студентом Владом Павлюком.

19 марта 2013 года состоялся релиз второго студийного альбома певицы All or Nothing. К работе над альбомом были привлечены Евгений Филатов и клавишник Милош Елич.

В 2014 году, Джамала снялась в телевизионном мюзикле "Алиса в стране чудес" режиссера Максима Паперника, сыграв роль Гусеницы. Мюзикл был показан в предновогоднюю ночь на телеканале "Украина".

1 октября 2014 года состоялся релиз первого мини-альбома Джамалы, Thank You, музыкальными продюсерами которого стали Евгений Филатов и гитарист из группы певицы — Сергей Еременко.

Осенью 2014 года, Андрей Хлывнюк предложил Джамале сотрудничать. Втроём, вместе с Дмитрием Шуровым, они записали песню "Злива", которую представили накануне годовщины начала Евромайдана на Украине на тематическом форуме в Мыстецком арсенале, посвященном событиям прошедшего года в стране.

12 октября 2015 года в эфире "Радио Аристократы", был презентован четвертый студийный альбом Джамалы — Подих.

В марте 2018 года Джамала представила новую композицию "Крила".

"Евровидение"

Осенью 2010 года Джамала решила принять участие в национальном отборе на 56-й песенный конкурс "Евровидение" с собственной песней "Smile". Певица победила в первом полуфинале, а в финале по итогам голосования заняла третье место, уступив Злате Огневич, а также Мике Ньютон, которая и одержала победу.

26 января 2016 года Джамала сообщила о том, что примет участие в национальном отборе на "Евровидение 2016", и по результатам жеребьевки, 6 февраля Джамала выступила в первом полуфинале национального отбора, исполнив авторскую песню "1944", посвященную трагическим событиям прошлого, в частности депортации крымскотатарского народа. Согласно результатам зрительского голосования и жюри, Джамала вышла в финал национального отбора, в котором одержала победу.

В 2016 году в Стокгольме Джамала победила на конкурсе "Евровидение" с композицией "1944". В песне повествуется о депортации крымских татар в 1944 году. Бабушка Джамалы была свидетельницей этих событий – в припеве песни звучат ее слова.

В сентябре 2016 свет увидел и официальный клип на данную композицию.

"Голос Страны"

22 января 2017 года состоялась премьера седьмого сезона проекта "Голос страны", где Джамала выступила в качестве одного из тренеров. 23 апреля её подопечная Анна Кукса, заняла в финале конкурса 4 место.

16 апреля 2017 года, в программе "Голос страны", Джамала презентовала песню "Любити".

В финале проекта "Голос страны", а также на финале "Евровидение-2017" в Киеве, Джамала презентовала композицию "I Believe in U", которую, по её словам, посвятила мужу.

8 сезон "Голоса страны" Джамала была в роли тренера, будучи беременной. Артистка до последнего присутствовала на сьемках, у нее не было декрета.

Артистка намерена вернуться в шоу на этап прямых эфиров, который запланирован на 11 апреля 2018 года.

Личная жизнь

26 апреля 2017 года Джамала вышла замуж. Ее избранником стал экономист и предприниматель Бекир Сулейманов. Он младше своей избранницы на 8 лет.

27 марта 2018 года Джамала родила первенца – мальчика, которому они с Бекиром дали имя Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.



Интересные факты

Ее родители – музыканты: папа, Алим Айярович Джамаладинов, в своё время окончил дирижёрское училище, а мама, Галина Михайловна Тумасова, прекрасно пела и преподавала в музыкальной школе.

Джамала увлекается йогой.

Певица исповедует ислам.

В начале мая 2017 года "Укрпочта" представила марку под номером 1555 с изображением Джамалы.

В 2010 году Джамала получила премию "ELLE Style Award" в номинации "Певица года".

В 2012 году Джамала получила премию "Best Fashion Awards" в специальной номинации "Вдохновение".

В 2013 году Джамала получила награду в номинации "Певица года" премии "ELLE Style Award".

Весной 2014 года, Джамала выпустила песню "Чому?" в качестве саундтрека к фильму "Поводырь".

16 мая 2016 года Президент Украины, Пётр Порошенко присвоил певице почетное звание "Народный артист Украины".

20 мая 2016 года Джамала получила премию "Cosmopolitan Awards" в специальной номинации "Вдохновение года".

26 мая 2016 года Джамале присвоили звание "Почетный гражданин города Киева".

Голландцы назвали сорт тюльпанов именем Джамалы.

В марте 2017 года, Джамала стала лицом шведского косметического бренда "Oriflame".

В марте 2018 года Джамала презентовала клип к яркой и солнечной песне "Ты любовь моя". Эта песня звучит во время финальных титров в мультике "Украденная принцесса: Руслан и Людмила".

Интересные цитаты

"Чтобы быть счастливым, важно быть искренним. Переживать боль, счастье, слезы, смех. Отказаться от маски и просто быть собой. Это поможет, как в работе, так и личной жизни. Это найти свое счастье. Люди сейчас забывают об искренности"

"Мое жизненное кредо – арабская пословица: "Ни один сосуд не вмещает больше своего объема, кроме кувшина знаний – он постоянно расширяется"