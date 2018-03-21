Беременная Джамала представила новый проникновенный трек

Украинская певица Джамала, которая скоро станет мамой, выпустила новую композицию под названием "Крила".

На своей странице в Instagram Джамала отметила, что эта песня о том, что каждому из нас нужна поддержка других людей.

"Я не люблю понятие selfmade, потому что, на мой взгляд, оно неправдивое и возвышает нас над остальными. Мы рождаемся в определенных семьях, родители направляют нас, воспитывают, вкладывают в нас свою любовь. На каждом этапе нашей жизни встречаются люди, которые нам помогают, вдохновляют и окрыляют. Особенно это важно в тяжелые мгновения, когда ты сидишь и думаешь: "Ну, почему я? Почему именно мне достаются самые сложные испытания? Почему другие люди живут счастливо, а я самый несчастный?" В эти минуты тебе и нужны эти крылья, будь-то вера, ангел или любимый человек рядом", - сказала исполнительница.

Текст для песня написала Татьяна Милимко, а вот автором музыки стала сама Джамала. Саундпродюсированием занималась студия SEKTA (Ванек Клименко и Стас Черный).

Впервые песню "Крила" Джамала представила во время финала нацотбора "Евровидения-2018".

Ранее Джамала презентовала яркий клип на новую песню.