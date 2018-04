Павел Дуров и "Телеграм" (Telegram)

Создан российскими разработчиками Павлом Дуровым и его братом Николаем Дуровым.

Мессенджер заблокирован в Китае, Пакистане, ОАЭ, Индонезии, Саудовской Аравии и России.

Основатель

Павел Дуров в 2001 году окончил с серебряной медалью Санкт-Петербургскую академическую гимназию, в 2006-м — филологический факультет СПбГУ по специальности "английская филология и перевод" с красным дипломом. Также он становился лауреатом Потанинской стипендии, побеждал на олимпиадах по информатике, лингвистике и дизайну.

Во время учебы в питерском госуниверситете Дуров написал форум для студентов, который позже послужил основой для запуска "Вконтакте" в 2006-м. Социальная сеть (на момент запуска "Вконтакте" Facebook был доступен только пользователям с электронными адресами американских университетов) постепенно обрела огромную популярность в СНГ, а позже и за его пределами - к началу 2018 года соцсеть насчитывала около 500 миллионов пользователей.

Позже Дуров был вынужден продать свою долю "Вконтакте", объяснив это давлением со стороны российских властей, которое началось в 2011 году, когда сотрудники ФСБ требовали от администрации соцсети блокировать созданные во "Вконтаке" оппозиционные властям группы. В 2013, по его словам, силовики требовали передать им личную информацию организаторов групп "Евромайдана", на что сам Дуров ответил отказом. Наконец, в 2014 Дуров продал свои 20% акций бизнесмену Ивану Таврину, через которого доля оказалась в руках группы Mail.ru, принадлежащей близкому к Кремлю олигарху Алишеру Усманову и по причине давления, угроз и шантажа со стороны властей покинул Россию.

В интервью порталу TechCrunch он отметил, что уехал за границу и не собирается возвращаться: "К сожалению, в этой стране невозможно вести интернет-бизнес", - сказал разработчик.

Взгляды

Дуров – принципиальный сторонник либертарианской модели общества с максимальным невмешательством государства в общественные процессы. Он последовательно выступает за отмену налогов в сфере информации, безвизовую систему, отмену антимонопольного регулирования, существенное уменьшение таможенных сборов, предоставление регионам полной автономии, открытость суда присяжных.

Также он часто выражал мнение, что российская образовательная система нуждается в реформе, считает необходимым отменить воинский призыв, систему прописки, оградить сферу СМИ и интернета от вмешательств госаппарата, является вегетарианцем. Считает, что Сталин и Гитлер мало чем отличались. Убежден, что ни один человек или структура не имеют права посягать на частную собственность или личную информацию.

Создание Telegram

Идея мессенджера, в котором переписка станет принципиально недоступна "Большому брату" с любым государственным флагом пришла к Дурову в 2011 году. Мысль эта укрепилась после обысков в офисе компании в 2013 и год спустя, когда к нему в дом ломились спецназовцы, пришедшие из-за волны антиправительственных массовых протестов в России. Сам бизнесмен в комментарии Mashable рассказал, что "маски-шоу" прибыли к его квартире после отказа закрыть страницу активиста Алексея Навального:

"Я по-настоящему испугался и впервые подумал: может, мне стоит подумать о будущем - о будущем моей страны и моей компании. Внезапно я осознал, что у меня нет безопасного способа коммуникации со своим братом (Николаем Дуровым — прим. "Главред"). Так и началась история Telegram".

Возможно, одной из причин острой реакцией властей РФ стало то, что Дуров выставлял свой протест напоказ.

В одном из твитов под названием "Официальный ответ спецслужбам на запрос о блокировке групп" он разместил предельно глумливое фото пса в толстовке с высунутым языком. В другом посте в инстаграмме – средний палец потенциальным "покупателям" (или, скорее, "отжимателям") из Mail.ru. Кевин Ротрок, главный редактор RuNet Echo, входящий в некоммерческую гражданскую журналистскую сеть Global Voices Online, которая охватывает российский интернет, говорит, что открытое пренебрежение Дуровым запросов правительства является одной из причин, по которым он попал в перекрестье Кремля.

В декабре 2014 года российские власти потребовали от Facebook заблокировать страницу протеста, связанную с Навальным, - и американская компания выполнила запрос правительства, блокируя доступ для пользователей в России. Дуров написал в твиттере, что "у Facebook нет мужества и никаких принципов".

Telegram зарегистрирован в Великобритании, но владеют Telegram Messenger LLP две другие компании — на Британских Виргинских островах и в Белизе. Все данные также распределены по ряду юрисдикций для усложнения доступа спецслужб к данным. Есть также офис в ОАЭ. Одна из причин его появления - либеральное налоговое законодательство:

"Это вопрос приниципа. Многие на Западе не осознают, насколько налоги ограничивают их возможности. Ты платишь государству половину дохода, то есть примерно 180 дней в году работаешь на правительство. Я думаю, я могу найти лучшее применение своим деньгам, которые я зарабатываю на благо общества"

У компании также нет офиса в США – вероятно, на это повлияла встреча Дурова с агентами ФБР, которые пришли в номер к разработчику, желая получить негласный "черный вход" в программу.

Состояние

По данным Forbes, состояние Дурова оценивается в 900 млн долларов. Однако поступавшие предложения о продаже "Телеграм" его основатель каждый раз отклонял. На данный момент, согласно Bloomberg, самая большая из предложенной суммы составляла порядка $ 5 млрд, но разработчик отмечает, что не собирается отдавать свое детище и за 20 миллиардов:

"Когда я жил в России, то ходил в гости к очень богатым людям. Я был на больших кораблях, на частных самолетах, в особняках. И я совершенно точно знаю, что не хотел бы всего этого для себя"

По данным TechCrunch, в разработку Telegram братья Дуровы вложили уже около 300 млн долларов. Первую прибыль компания намерена извлечь в 2018 году.

Защита

"Телеграм" не передает личные данные и ключи шифрования в третьи руки – ни правительствам стран, ни частным лицам. Павел Дуров неоднократно заявлял, что это принципиальная позиция создателей мессенджера, добавляя, что, хотя российский рынок не составляет существенной доли пользовательской базы Telegram, он важен авторам мессенджера по личным соображениям. Вообще же компания принципиально не имеет юридических представительств в странах с несвободным интернетом:

"Мы всегда готовы разорвать все наши личные и деловые связи с такими странами, чтобы у них не было никакого рычага воздействия на нас. Они могут попытаться заблокировать нас на своей территории, но, как я показал в своем предыдущем посте о Китае, даже это не всегда поможет им. Мессенджер популярен среди десятков миллионов пользователей на десятках рынков, и угроза блокирования на одном или двух из них не повлияет на его политику конфиденциальности"

Единственное, на что соглашается Дуров при коммуникации с властями – блокировать по запросу террористические и порнографические каналы. Некоторым государствам, однако, этого мало: так, в сентябре 2017 года на основателя мессенджера было заведено уголовное дело в Иране, где сервис обвинялся в распространении наркотиков и порнографии. Тем не менее, Телеграм по-прежнему пользуется большой популярностью в стране, прежде всего – среди самих иранских чиновников. Несмотря на политические дебаты вокруг свободы интернета, работа мессенджера там не блокируется. Сам Дуров установил такие условия:

"Мы не будем делать исключений из наших принципов ради сохранения доли рынка в отдельных странах"

По словам Дурова, заполучить ключи шифрования пытались не только иранские и российские власти, но и ФБР. Также в своем Twitter он рассказал не только о давлении и склонении к сотрудничеству со стороны Бюро на него лично, но и попытках подкупить его сотрудников со стороны американских агентств.

During our team's 1-week visit to the US last year we had two attempts to bribe our devs by US agencies + pressure on me from the FBI.