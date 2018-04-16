Мессенджер TamTam: что стоит знать об "убийце Telegram" перед его установкой

16 апреля 2018, 22:58

Кремлевские СМИ начали активно пропагандировать "замену Telegram" -  мессенджер "ТамТам".

Интерфейс "ТамТама" максимально повторяет аналогичный в Telegram.

Часть принадлежащих государству российских сайтов опубликовали однотипные материалы, в которых утверждается, что после блокировки Telegram пользователи переходят на новый российский мессенджер под названием "ТамТам".

Так, издание РИА Новости сообщает, что в последнее время наблюдается быстрый рост скачиваний нового мессенджера от корпорации Mail.ru - "только за последний месяц количество регистраций увеличилось в несколько раз", утверждается в материале новостного агентства. Дальше в тексте идет перечисления плюсов "ТамТама", а в конце снова утверждается, что "многие пользователи активно переходят на российский аналог", который "больше других похож на детище Павла Дурова по функционалу". 

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Несмотря на очевидно "джинсовый" характер новости, в которой перечисляются исключительно преимущества "мессенджера" и отсутствует источник статистических данных "массового перехода" пользователей, новость не помечена как рекламная. Аналогичные новости появились в изданиях Life, РБК, Ведомсти и других - уже со ссылкой на пресс-релиз Mail.ru Group, в котором утверждалось, что число новых регистраций в "ТамТам" "взлетело в десять раз".

При этом мессенджер отсутствует в списках популярных приложений как в iTunes (отсутствует в чарте 200 самых популярных приложений и находится на 31 месте раздела "соцсети"), так и в GooglePlay (отсутствует в списке ста самых популярных бесплатных приложений).

В топы наиболее скачиваемых бесплатных приложений для Android и iOS взлетел не "ТамТам", а VPN-сервисы, позоволяющие обходить блокировки "Роскомнадзора".

Кроме того, холдинг Mail.Ru Group разместил в печатных газетах "Ведомости", "Коммерсантъ" и "Деловой Петербург" рекламу своего мессенджера. Компания купила по полосе в номерах от 13 апреля, в день, когда выносилось решение о запрете телеграма в РФ.

Реклама "ТамТама" в газетах "Ведомости" (слева) и "Ъ".

В тот же день на популярном сайте TheQuestions появился чат с руководителем "ТамТама", в ходе которого обратили внимание, что владельцы сервиса могут передавать личные данные своих пользователей (в т.ч. переписку) третьим сторонам (в т.ч. правоохранительным органам). Об этом прямо сказано в политике конфиденциальности мессенджера: 

2.8. В целях надлежащего исполнения условий Лицензионного соглашения, Лицензиар принимает меры по обеспечению безопасности. Для реализации указанных целей Лицензиат соглашается, что учетные и иные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в случаях, предусмотренных применимым законодательством, в объеме, необходимом для выявления, расследования и пресечения противоправных действий. 

Кроме того, согласно принятому в России закону о персональных данных, интернет-операторы обязаны "обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных информации, расположенных на территории Российской Федерации".

Пользовательский ответ на сайте TheQuestion.

Визуально разработчики попытались максимально повторить интерфейс Telegram, от списка контактов до их отображения, вида переписки, стикеров, панели навигации и пр., однако это не спасло их от критики людей, которые увидели в "ТамТаме" низкое юзабилити, отсутствие приватности, возможности секретных чатов и самоуничтожающихся сообщений и другой отсутствующий функционал, автоматическую регистрацию в соцсети "Одноклассники" (принадлежит также группе компаний Mail.ru - ред.) и криво работающие функции.

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Пользователи также называют выход "ТамТама" на рынок нечестной конкуренцией и предупреждают других, что Mail.ru, в отличие от Дурова, может передавать данные пользователей таким государственным органам, как ФСБ.

Отзывы пользователей в GooglePlay.

Mail.ru Group принадлежит близкому к Кремлю олигарху Алишеру Усманову. В 2017 году по версии российского журнала Forbes он занимал третье место в списке богатейших бизнесменов России. В марте 2017 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали сенсационный фильм-расследование "Он вам не Димон", в котором премьер РФ Медведев и Усманов обвинялись в коррупции.

Олигарх Усманов, владеющий Mail.ru, имеет тесные связи с Кремлем. Фото: kremlin.ru

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Причиной блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить властям ключи шифрования, поскольку это привело бы к потере приватности пользователей программы.

Позже Дуров уточнил, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.

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Мail.Ru Telegram мессенджер ТамТам Алишер Усманов
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