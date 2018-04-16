Мессенджер TamTam: что стоит знать об "убийце Telegram" перед его установкой

Часть принадлежащих государству российских сайтов опубликовали однотипные материалы, в которых утверждается, что после блокировки Telegram пользователи переходят на новый российский мессенджер под названием "ТамТам".

Так, издание РИА Новости сообщает, что в последнее время наблюдается быстрый рост скачиваний нового мессенджера от корпорации Mail.ru - "только за последний месяц количество регистраций увеличилось в несколько раз", утверждается в материале новостного агентства. Дальше в тексте идет перечисления плюсов "ТамТама", а в конце снова утверждается, что "многие пользователи активно переходят на российский аналог", который "больше других похож на детище Павла Дурова по функционалу".

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Несмотря на очевидно "джинсовый" характер новости, в которой перечисляются исключительно преимущества "мессенджера" и отсутствует источник статистических данных "массового перехода" пользователей, новость не помечена как рекламная. Аналогичные новости появились в изданиях Life, РБК, Ведомсти и других - уже со ссылкой на пресс-релиз Mail.ru Group, в котором утверждалось, что число новых регистраций в "ТамТам" "взлетело в десять раз".

При этом мессенджер отсутствует в списках популярных приложений как в iTunes (отсутствует в чарте 200 самых популярных приложений и находится на 31 месте раздела "соцсети"), так и в GooglePlay (отсутствует в списке ста самых популярных бесплатных приложений).

Кроме того, холдинг Mail.Ru Group разместил в печатных газетах "Ведомости", "Коммерсантъ" и "Деловой Петербург" рекламу своего мессенджера. Компания купила по полосе в номерах от 13 апреля, в день, когда выносилось решение о запрете телеграма в РФ.

В тот же день на популярном сайте TheQuestions появился чат с руководителем "ТамТама", в ходе которого обратили внимание, что владельцы сервиса могут передавать личные данные своих пользователей (в т.ч. переписку) третьим сторонам (в т.ч. правоохранительным органам). Об этом прямо сказано в политике конфиденциальности мессенджера:

2.8. В целях надлежащего исполнения условий Лицензионного соглашения, Лицензиар принимает меры по обеспечению безопасности. Для реализации указанных целей Лицензиат соглашается, что учетные и иные данные могут быть переданы третьим лицам, в том числе в случаях, предусмотренных применимым законодательством, в объеме, необходимом для выявления, расследования и пресечения противоправных действий.

Кроме того, согласно принятому в России закону о персональных данных, интернет-операторы обязаны "обеспечить запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение персональных данных граждан Российской Федерации, в базах данных информации, расположенных на территории Российской Федерации".

Визуально разработчики попытались максимально повторить интерфейс Telegram, от списка контактов до их отображения, вида переписки, стикеров, панели навигации и пр., однако это не спасло их от критики людей, которые увидели в "ТамТаме" низкое юзабилити, отсутствие приватности, возможности секретных чатов и самоуничтожающихся сообщений и другой отсутствующий функционал, автоматическую регистрацию в соцсети "Одноклассники" (принадлежит также группе компаний Mail.ru - ред.) и криво работающие функции.

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Пользователи также называют выход "ТамТама" на рынок нечестной конкуренцией и предупреждают других, что Mail.ru, в отличие от Дурова, может передавать данные пользователей таким государственным органам, как ФСБ.

Mail.ru Group принадлежит близкому к Кремлю олигарху Алишеру Усманову. В 2017 году по версии российского журнала Forbes он занимал третье место в списке богатейших бизнесменов России. В марте 2017 года Алексей Навальный и Фонд борьбы с коррупцией опубликовали сенсационный фильм-расследование "Он вам не Димон", в котором премьер РФ Медведев и Усманов обвинялись в коррупции.

В пятницу, 13 апреля, Таганский районный суд Москвы постановил ограничить на территории России доступ к сервису Telegram. Причиной блокировки стал отказ основателя мессенджера Павла Дурова предоставить властям ключи шифрования, поскольку это привело бы к потере приватности пользователей программы.

Позже Дуров уточнил, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.