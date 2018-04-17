Гранты от Дурова, "лёгший" Twitter и потери Google и Amazon: как проходит блокировка Telegram в РФ

Основатель Telegram Павел Дуров начал выплачивать администраторам прокси-сервисов и VPN гранты в биткоинах.

Об этом он сам рассказал на своей странице "Вконтакте". При этом Дуров заверил, что в течение этого года готов пожертвовать на эти цели "миллионы долларов" личных средств. Кроме того, он и остальных призвал финансово помочь прокси-сервисам и VPN.

Свои действия Дуров объяснил тем, что по вине властей России многие из независимых прокси-сервисов и VPN перестают работать. "Как показали последние сутки, в своей войне с прогрессом надзорные органы России готовы блокировать миллионы IP-адресов облачных хостингов, не считаясь с потерями посторонних проектов", – заявил основатель Telegram.

Роскомнадзор начал блокировать Telegram в понедельник. В погоне за мессенджером ведомство уже успело заблокировать порядка 16 млн IP-адресов. Под "раздачу" нежданно-негаданно попали около 5 млн IP-адресов Google и Amazon. Более того – проблемы начались и у соцсети Twitter. "Кажется, Роскомнадзор добрался и до Твиттера. Сейчас сервис не доступен у пользователей из России. Астанавитесь!" – написал Telegram-канал Mash.

Служба также начала рассылать уведомления о предстоящей блокировке владельцам прокси-серверов, которые позволяют пользоваться Telegram. Об этом рассказал руководитель международной группы "Агора" Павел Чиков, чьи юристы представляют интересы мессенджера.

По словам юриста, среди причин предстоящей блокировки Роскомнадзор указал "призывы к массовым беспорядкам и экстремистскую деятельность".

Ранее в Роскомнадзоре объяснили, как будут реагировать на обход блокировки Telegram. Российское ведомство направило операторам связи информацию об интернет-ресурсах мессенджера для блокирования к ним доступа.

Напомним, 13 апреля в столице РФ Москве Таганский районный суд рассмотрел и удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке в стране Telegram из-за отказа предоставлять ФСБ ключи для расшифровки данных, которые позволили бы получить спецслужбам доступ к переписке.

Позже основатель сервиса Telegram Павел Дуров написал, что в новых версиях мессенджера будет содержать встроенный VPN, который автоматически будет обходить блокировку, установленную российскими властями.