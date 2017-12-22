Павел Дуров планирует создать свою криптовалюту на основе Telegram

Известный интернет-предприниматель и создатель соцсети "ВКонтакте" Павел Дуров планирует запустить новую криптовалюту на основе и для поддержки своего мессенджера Telegram.

Такое сообщение в пятницу, 21 декабря, опубликовал в своем блоге Антон Розенберг, бывший сотрудник обеих компаний.

По его информации, проект получил название TON (Telegram Open Network).

"Суть идеи была в том, чтобы выпустить свою криптовалюту, встроить ее в мессенджер и сразу объявить о крупнейшей по числу пользователей системе, попытавшись таким образом вытеснить Etherium", - написал Розенберг.

По его словам, "уже есть красивый рекламный ролик в стиле "Звездных войн", правда, без какой-либо конкретики".

Кроме того, Розенберг отметил, что в Telegram солидну. часть аудитории занимают пользователи из Ирана и Узбекистана. В первой стране из-за санкций не функционируют международные платежные системы, а во второй недавно стартовала валютная реформа.

"Главный вопрос - как отнесутся власти этих стран к попытке Telegram заменить их внутренние валюты, реалы и сумы, на свою собственную, неподконтрольную государствам? И не решат ли они, что проще заблокировать мессенджер? В общем, как говорится, будем наблюдать", - добавил он.

Напомним, ранее Дуров заявлял о том, что не продаст Telegram ни за какие деньги.