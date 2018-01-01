Без обсуждения. Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

Такое решение на заседании правительства было принято сегодня.

Украинское правительство решило разорвать экономическое сотрудничество с РФ Скриншот видео с youtube.com

В среду, 21 марта, Кабинет министров на своем заседании разорвал программу экономического сотрудничества Украины с Российской Федерацией на 2011-2020 годы.

Члены правительства приняли такое решение без обсуждения, пишет Укринформ со ссылкой на данные собственного корреспондента.

Решение о разработке программы экономического сотрудничества между Украиной и РФ было принято 17 мая 2010 года тогдашними президентами стран Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым.

Документ был подписан 7 июля 2011-го в столице России Москве. Программа предусматривала сотрудничество государств в ряде сфер, в частности, экономической, торговой, а также транспортной.

Ранее Кабмин уже разорвал ряд соглашений между нашей страной и РФ. Напомним, в начале ноября 2017 года правительство приостановило действие договора с Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники.