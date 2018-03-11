Основная разница между Януковичем и Порошенко

Господин Лещенко определил разницу между Януковичем и Порошенко. По его мнению, заключается она в том, что Янукович воровал только деньги, а Порошенко ворует деньги и надежду.

Определение не лишено крупицы здравого смысла, однако уж больно однобокое. Устраивающее разве что инфантильную аудиторию самого Лещенко.

Если мы ни на что не надеялись после Майдана и не ждали ничего хорошего от Порошенко, то никакой надежды он у нас получается и не украл. Но разве это повод делать господину Порошенко поблажку?

На самом деле, если отбросить красивые фразы, то разница между Януковичем и Порошенко заключается в том, что Янукович делился.

Социальный договор при нем звучал примерно так: "мы воруем, а за это":

а) даем воровать вам;

б) обеспечиваем определенный социальный минимум тем, кто в силу неспособности или невозможности не может воровать (доллар по 8, низкая коммуналка, повышение пенсий).

Порошенко этот социальный договор заменил куда более циничным "мы воруем, а вам выставляем счет за борьбу с бурятской агрессией". Именно очевидная несправедливость данного варианта социального договора и является главной претензией большинства населения к режиму.

Воруйте, Петр Алексеевич, лишайте надежд Сергея Лещенко и его паству сколько хотите. Вы не святой и мы не святые. Но делитесь! И тогда у нас с вами будет почти любовь и взаимопонимание.

Вячеслав Чечило, журналист.