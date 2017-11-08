Украина разорвала соглашение с Россией о поставках вооружения и военной техники

Кабинет министров Украины приостановил действие соглашения с Россией о взаимных поставках вооружения и военной техники, которое было подписано между нашим правительством и РФ 8 февраля 1995 года.

Решение было принято на заседании правительства без обсуждения, пишет УНН.

Кроме того, соглашение охватывало поставки комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и предоставления услуг военного назначения.

Согласно этому соглашению, например, Украина и Россия без согласия не могли передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридичним лицам и правительствам третьих стран.

Напомним, Верховная Рада Украины на следующей неделе может проголосовать за разрыв дипломатических отношений с Россией.