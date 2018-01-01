Дания: Судьба "Северного потока-2" будет зависеть от роли Украины в поставках газа в ЕС

Премьер-министр страны заявил, что МИД Дании изучает геополитические факторы, касающиеся газопровода.

Премьер Дании: При строительстве "Северного потока-2" украинский вопрос имеет решающее значение РИА Новости

Премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что намерен увязать строительство газопровода "Северный поток-2" с сохранением роли Украины как страны-транзитера.

"Украинский вопрос имеет решающее значение в этом контексте", – цитирует Расмуссена Reuters.

После встречи премьера Дании с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине, стороны заявили, что требуют от России гарантий, что Украина не утратит важную роль страны-транзитера газа из-за "Северногопотока-2", а также не потеряет средства за транзит.

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По словам Расмуссена, правительство Дании еще не приняло решение, разрешать ли строительство газопровода в датской морской зоне в Балтийском море. Сейчас этот вопрос изучает Министерство иностранных дел, так как, согласно законодательству, правительство должно "также рассмотреть геополитические условия".

Вместе с тем глава датского правительства подчеркнул, что понятно, что "Северный поток-2" – это не только коммерческий проект, но также и политический. Расмуссен напомнил, что с подобным заявлением ранее выступала и сама Меркель.

Ранее депутаты Европарламента поддержали законопроект Еврокомиссии, которым правила внутреннего газового рынка Европейского союза распространяются на газопроводы, расположенные за пределами континента, в том числе и на "Северный поток-2".

В нем говорится, что трубопровод не соответствует третьему энергопакету ЕС. Эксперты, опираясь на тот факт, что по "Северному потоку-2" в Евросоюзе нет единства, полагают, что принятие документа заблокирует строительство газопровода. Позже в Германии дали добро на строительство "Северного потока-2".

А затем и Финляндия окончательно разрешила строительство "Северного потока‑2". Компания Nord Stream 2 AG получила от властей страны все необходимые разрешения.