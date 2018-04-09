Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2"

Президент Украины Петр Порошенко предложил увеличить транзит газа через страну - вместо запуска газопровода Nord Stream 2.

В интервью немецкому изданию Handelsblat Порошенко заявил о том, что "немецкие политики и компании обязаны тщательно обдумать" реализацию проекта, поскольку он "не имеет экономически обоснованной базы".

"Есть украинский транзитный трубопровод, который намного дешевле. Его можно легко и выгодно модернизировать… Без огромных инвестиций можно значительно доработать транзитную линию через Украину", — заявил президент.

По его словам, официальный Киев с охотой готова присоединится к проекту транспортировки газа.

Напомним, на минувшей неделе Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства других стран принять меры для полного запрета строительства газопровода "Северный поток - 2".