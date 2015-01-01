Доллар ощутимо подорожал. НБУ снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2842,2604 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 30 копеек.
Официальный курс гривны на 30 декабря:
100 долларов — 2719,0858 грн (29 декабря — 2689,3158);
100 евро — 2842,2604 грн (2797,1574);
10 рублей —4,5113 грн (4,4329).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.