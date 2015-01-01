Доллар ощутимо подорожал. НБУ снова снизил курс гривны

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2842,2604 грн.

Нацбанк, иллюстрация forbes.ua

снова— гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 30 копеек.

Официальный курс гривны на 30 декабря:

100 долларов — 2719,0858 грн (29 декабря — 2689,3158);

100 евро — 2842,2604 грн (2797,1574);

10 рублей —4,5113 грн (4,4329).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.