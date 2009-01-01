Доллар "отвоевал" пять копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 3069,2074 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.
Официальный курс гривны на понедельник, 4 сентября:
100 долларов — 2574,8384 грн (1 сентября — 2569,3957);
100 евро — 3069,2074 грн (3038,3104);
10 рублей — 4,4351 грн (4,3887).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.