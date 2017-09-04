Доллар "отвоевал" пять копеек. НБУ назвал курс гривны на понедельник

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на пять копеек.

Официальный курс гривны на понедельник, 4 сентября:

100 долларов — 2574,8384 грн (1 сентября — 2569,3957);

100 евро — 3069,2074 грн (3038,3104);

10 рублей — 4,4351 грн (4,3887).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.