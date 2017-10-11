Экономист дал неутешительный прогноз о предоставлении Украине транша МВФ

МВФ не будет принимать решений о предоставлении Украине новых кредитов до конца 2017 года и в 2018 году.

Экономист Сергей Фурса прогнозирует, что Украина не получит транш Международного валютного фонда (МВФ) не только до конца 2017 года, но также и в 2018 году, который будет предвыборным в нашем государстве.

Об этом специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Capital поделился с "Апострофом".

По его мнению, на решение МВФ окажет влияние близость президентских выборов, проведение которых намечено на 31 марта 2019 года.

"После президентских выборов в 2019 году мы опять вернемся (к сотрудничеству с МВФ – ред.). Там уже будет экстренная ситуация, сильное давление", — сказал Фурса.

Вместе с тем, Фурса не верит в то, что Украина окажется в ситуации, когда не сможет выполнять свои финансовые обязательства перед кредиторами (иными словами, объявит дефолт).

"Дефолт — это крайний сценарий. Такой сценарий всегда существует, но вероятность его незначительная", — заявил аналитик.

Напомним, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

фото: 24tv.ua