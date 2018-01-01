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Эксперт спрогнозировал курс гривны на ближайшие месяцы: график

Сегодня, 21:24

Аналитик убежден, что девальвацию следует ожидать в конце лета.

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По мнению эксперта, валюта будет стабильной до конца лета УНИАН
Экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что летом ситуация на валютном рынке не преподнесет украинцам неожиданных сюрпризов.

"С августа-сентября девальвационные процессы в Украине не просто возобновятся, как в 2016 и 2017 годах, но и глубина девальвации гривны может быть намного значительней", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам валютного аналитика, спрос на иностранные денежные единицы начнет превышать их предложение в конце лета 2018 года. Причиной тому послужит сбор урожая, подготовка к отопительному сезону, тенденция к увеличению мировых цен на нефть и природный газ, возможное снижение цен на металл и руду, которое прогнозирует Мировой банк.

"Добавим к этому дополнительный фактор - выход спекулянтов-нерезидентов из ОВГЗ для фиксации прибыли, что еще больше увеличит спрос на валюту", - отметил эксперт.

Скаршевский подчеркнул, что для стабильного курса валюты в Украине в феврале-мае также есть свои предпосылки. Речь идет о высоких мировых ценах на металл, руду и зерно, а также приток спекулятивного капитала на рынок.

"Проще говоря, с февраля предложение валюты существенно превышало спрос на нее. Пользуясь случаем, Нацбанк с начала года выкупил на межбанковском валютном рынке ,2 млрд (чистый выкуп валюты - покупка минус продажа). В прошлом году за тот же период Нацбанк выкупил валюты в 2 раза меньше - всего 0 млн", - добавил Скаршевский.

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Фото: Facebook/Виктор Старшевский

Напомним, падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Теги:  
Курс гривны, валюта, девальвация
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