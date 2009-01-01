Эксперты подсчитали, сколько в РФ кондитеры могут потерять из-за украинской пошлины на шоколад

Украина входит в десятку основных стран-покупателей российских сладостей, отметили в ЦИКР.

Шоколад, иллюстрация cookbook.itop.net

По итогам 2017 года российские кондитеры из-за, произведенные в РФ, могут недополучить 15-17 млн долларов.

К такому выводу пришли эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР), пишет Интерфакс.

В то же время аналитики уточнили, что украинское государство входит в десятку основных стран-покупателей российских сладостей.

"В 2016 году экспорт российских шоколадных изделий на украинский рынок составил 7,5 тыс. тонн на сумму 22,9 млн долларов, что составляет почти 5% российского экспорта шоколадных изделий", — отметили в ЦИКР.

В Центре считают, что быстро возместить такие объемы сразу не удастся. Между тем кондитеры наращивают экспорт как на традиционных для российских сладостей рынках (Казахстан, Белоруссия и Киргизия), так и на новых (Китай, Монголия).

Напомним, в апреле украинская межведомственная комиссия по международной торговле решила применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину российских кругов шлифовальных на керамической связке.