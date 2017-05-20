В Украине решили ввести пошлину на шоколад из России

В Украине межведомственная комиссия по международной торговле решила на пять лет ввести антидемпинговую пошлину в отношении шоколадных изделий из Российской Федерации.

Об этом говорится на сайте газеты "Урядовий кур‘єр".

По данным издания, ставка пошлины составит 31,33%.

"Решение комиссии вступит в силу через 30 дней после опубликования этого сообщения (появилось в Сети 20 мая — Ред.)", — говорится в статье.

Напомним, в апреле межведомственная комиссия по международной торговле решила применить антидемпинговые меры в отношении импорта в Украину российских кругов шлифовальных на керамической связке.