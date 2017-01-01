"Геноцид будущих пенсионеров". Экономист рассказал о перспективах пенсионной реформы

Как считает специалист, в будущем ситуация с выходом на пенсию будет весьма проблемной.

Пенсионная реформа job-sbu.org

Андрей Новак, глава Комитета экономистов Украины и кандидат экономических наук во время чата для " Главреда " прокомментировал утверждения о том, о новая пенсионная реформа в Украине является "геноцидом пенсионеров".

"Я бы сказал точнее: это - геноцид будущих пенсионеров, которые захотят выйти на пенсию, но не смогут, потому что не будут иметь резко поднятого пенсионного стажа", - сказал он.



Кроме того, экономист рассказал о своем видении данной пенсионной реформы.

"То, что подали как пенсионную реформу, на самом деле является лишь изменением условий выхода на пенсию и условий начисления пенсии. А пенсионная система и остались одноуровневой солидарной. Поэтому проблемы будут у каждого пенсионера с определением как раз этих условий начисления и выхода на пенсии", - отмел Новак.

Напоним, ранее Новак рассказал об опасности "предсмертных судорог России".