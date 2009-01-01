Инвесторы на валютном рынке Форекс

По сравнению с трейдером, который находится в постоянном напряжении, инвесторы чувствуют себя гораздо более комфортно.

Если вы только начали осваивать валютную торговлю, но результат хочется видеть прямо сейчас, попробуйте стать инвестором. Человек, предоставляющий свои деньги в распоряжение другим игрокам, имеет массу преимуществ перед обычным трейдером.

Во-первых, вы всегда можете выбирать того человека, который, на ваш взгляд, лучшим образом распорядится чужим капиталом. Вряд ли вы обратитесь к новичку, который слабо представляет даже сам процесс прибыльной торговли, не говоря уже о методах управления инвестиционным капиталом.

Инвестор, работавший на demo forex, также представляет, каким образом стоит выбирать управляющего трейдера. Если использовать популярную торговую платформу MetaTrader 4, вы легко найдете раздел, где указывается подробная информация по каждому трейдеру — прибыльность его торговли, стаж работы, абсолютные просадки, графики доходности, а также многое другое. Однако для того, чтобы начать инвестиционную деятельность на международном валютном рынке Форекс, вам для начала потребуется найти действительно надежного форекс-брокера и зарегистрировать у него инвестиционный торговый счет.

Но почему у инвестора есть масса преимуществ по сравнению с обычным трейдером? Прежде всего, профессиональный инвестор не завязывает свой капитал на одном человеке. Главное правило успешных инвестиций — диверсификация портфеля. А для этого выбирается 5-10 наиболее успешных игроков, имеющих высокий рейтинг и многолетний стаж. Анализируя графики их работы, можно понять, стоит ли им доверять свои деньги. При этом инвестор сам может выбрать степень риска, отдав свои деньги в распоряжение игроку с соответствующей стратегией. Если вы намерены, например, в короткие сроки заработать приличную сумму, вариантов у вас не так уж и много. Придется отбирать среди всех управляющих трейдеров тех, кто на профессиональном уровне занимается скальпингом. В таком случае более осторожные и рассудительные трейдеры вам не подойдут.

Стакан заявок

Стакан заявок — весьма полезная методика для решительных игроков с быстрой реакцией. С помощью скальпинга по стакану заявок игрок может быстро узнавать дальнейшее направление рынка в короткие промежутки времени. Опытные игроки международного валютного рынка Форекс всегда работают со стаканами заявок, получая приличную прибыль ежедневно. Найдите такого трейдера и ему можно смело доверять собственные сбережения, рассчитывая не только на сохранение капитала, но и на быстрое его приумножение.

Вдобавок преимущество инвестора заключается в его пассивной позиции. То есть он, конечно, с определенной долей периодичности принимает участие в жизни рынка, однако по сравнению с трейдером, который находится в постоянном напряжении, инвесторы чувствуют себя гораздо более комфортно.