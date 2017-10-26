Литва передала в Еврокомиссию "план Маршалла" для Украины

Еврокомиссия имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, считает Хан.

Министра иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс передал Еврокомиссару Йоханнесу Хану проект

Об этом комиссар заявил на Форуме гражданского общества Восточного партнерства, сообщает "Европейская правда".

"Я получил "план Маршалла" от министра иностранных дел Литвы. Но Еврокомиссия уже сейчас имеет необходимые инструменты для его выполнения.", — сообщил он.

Йоханнес Хан не стал четко прогнозировать, будет ли утвержден этот документ, однако скептически оценил потребность в его одобрении.

"Сейчас все и везде говорят о "планах Маршалла", можно говорить, что есть "инфляция планов Маршалла" — планы для Африки, для Украины, еще для кого-то".

По мнению комиссара, Еврокомиссия имеет необходимый инструментарий для поддержки Украины, и заверил, что деньги будут выделяться исключительно в соответствии с требованиями проведения реформ.

"Мы готовы давать деньги, но не будем давать их без четких критериев. Простите, что должен это говорить, но уровень доверия не очень высокий, и поэтому мы платим, когда что-то было сделано", — подчеркнул он.

Комиссар также считает, что для привлечения инвестиций нужен не план, а изменение бизнес-климата.

"Украина на 80 месте по привлекательности бизнеса. То есть Украине нужно много что сделать, чтобы сделать свою бизнес-среду более привлекательной", — пояснил он.

Стоит отметить, что в ноябре 2017 года на саммите "Восточного партнерства" Украине может быть предложен так называемый "план Маршалла", который предусматривает масштабное кредитование малого и среднего бизнеса.

Стоит отметить, что "план Маршалла" — способ передать Украине кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию.

Больше читайте по теме комментарий экс-министра экономики Украины Владимира Ланового "План Маршалла" для Украины. Почему сотрудничество с МВФ нужно приостановить.

Справка: "Планом Маршалла", по имени тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, называют начатую после окончания Второй мировой войны программу экономической помощи США странам Европы с целью восстановить эти страны после войны, а также не допустить их отступления от демократического пути развития; будущие "социалистические" страны Восточной Европы, где в то время находились при власти просоветские коммунисты, отклонили этот план.