Политолог рассказал подробности "плана Маршалла" для Украины

В ноябре 2017 года на саммите "Восточного партнерства" Украине может быть предложен так называемый "план Маршалла", который предусматривает масштабное кредитование малого и среднего бизнеса, поэтому наши политики и спешат с принятием судебной реформы.

Такое мнение высказал политолог Владимир Цибулько в эфире телеканала "Прямий".

"В ноябре на саммите "Восточного партнерства" для Украины заготовлена такая большая" морковка " — она ​​называется "план Маршалла для Украины". Это система кредитования малого и среднего бизнеса через один из европейских, наверное, немецкий банк.

Это совершенно уникальная ситуация, которая вернет Украине малый и средний бизнес, то есть средний класс как таковой, который является основой демократии. И как раз этот "план Маршала" предусматривает защищенность инвестиций, частной собственности.

Поэтому, собственно, и премьер, в меньшей степени премьер, в большей степени председатель Верховной Рады говорят о необходимости завершения судебной реформы ", — заявил Цибулько.

Стоит отметить, что "план Маршалла" — способ передать Украине кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию.

Больше читайте по теме комментарий экс-министра экономики Украины Владимира Ланового "План Маршалла" для Украины. Почему сотрудничество с МВФ нужно приостановить.

Справка: "Планом Маршалла", по имени тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, называют начатую после окончания Второй мировой войны программу экономической помощи США странам Европы с целью восстановить эти страны после войны, а также не допустить их отступления от демократического пути развития; будущие "социалистические" страны Восточной Европы, где в то время находились при власти просоветские коммунисты, отклонили этот план.

Фото: 24tv.ua; Видео: Телеканал Прямий.