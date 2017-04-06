"План Маршалла" для Украины. Почему сотрудничество с МВФ нужно приостановить

6 апреля 2017, 17:23

"Пропасть" пройдена, и срочные деньги Кабмину неизвестно для каких нужд не нужны, говорит Владимир Лановой.

Владимир Лановой

Международный валютный фонд должен прекратить выдавать новые транши кредитов Украине, поскольку деньги бесконтрольно разворовывают.

Об этом президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины Владимир Лановой рассказал в комментарии "Главреду".

"Финансирование правительства через МВФ необходимо приостановить. Потому что деньги, которые поступают в НБУ от МВФ, потом никто не контролирует. Есть разные основания предполагать нехорошие вещи, поскольку в Украине коррупция — на первом плане", — говорит экономический эксперт.

По его мнению, Украине для восстановления экономики необходимы кредиты оборудованием, технологиями, современными материалами, компьютерами, которые нужны нам для различных наукоемких отраслей, чего получить посредством кредитов МВФ нельзя.

"План Маршалла", о котором уже не первый раз напоминает Литва, является способом передать нам кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию. Хотя, безусловно, это будут не новейшие образцы, поскольку никто не хочет делиться самым новым. Но это и не деньги, которые в последствии неизвестно куда деваются", — заметил экс-министр.

"У нас говорят, что кредиты МВФ поддерживают гривну. Но мы видим, что гривна удерживалась и не падала, когда кредиты Фонда не поступали, а также, когда давали Украине кредиты, попутно падал курс нашей денежной единицы. Это говорит о том, что не из-за отсутствия кредитов и валюты у нас происходит девальвация", — подчеркнул экономист.

Он выразил беспокойство, что нет общих усилий по восстановлению экономики, наращиванию производства, увеличению количества рабочих мест и т.д.: "Нельзя решить вопрос дефицита Пенсионного фонда и фактически "замораживания" уровня пенсий на нынешнем уровне для более 10 миллионов пенсионеров Украины. И никакие повышения пенсионного возраста не решат этот вопрос, поскольку таким образом экономятся копейки, а речь идет о миллиардах".

"Такие подходы и сотрудничество себя практически исчерпали. В момент, когда не было валюты после Януковича и Азарова (по крайней мере, заявляют, что в ликвидной форме валютных резервов не существовало), эти кредиты, возможно, и были нужны. Но сейчас эта пропасть пройдена, и такие срочные деньги неизвестно для каких нужд не нужны. Поэтому сотрудничество с МВФ сейчас не актуально", — подчеркнул Владимир Лановой.

Напомним, глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал в комментарии "Главреду": все то, что требует МВФ, полезно для самой Украины.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Требования МВФ к Украине — шаг к благополучию или пропасти?"

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