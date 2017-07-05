В Литве довольны, что "план Маршалла" для Украины переходит от разговоров к конкретике

Реализация экономической помощи для Украины и украинцев — так называемого "плана Маршалла" — переходит от политических разговоров к конкретным действиям.

Об этом заявил экс-премьер Литвы, депутат литовского Сейма Андрюс Кубилюс в интервью Укринформу.

"Я даже не надеялся, что так быстро все будет продвигаться, то есть мы уже переходим от общих политических разговоров об этом плане до конкретики, то есть, кто будет разрабатывать те или иные проекты", — заявил политик.

По его словам, группа литовских и украинских депутатов совместно побывала недавно в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, где провела интенсивные переговоры с политиками и представителями финансовых институтов.

"В Брюсселе мы настолько продвинулись вперед в этом плане, что начали обсуждать конкретные организационные вопросы. Например, кто будет описывать конкретные механизмы помощи, какой мандат должен получить Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк для того, чтобы на своем уровне работать над этим планом, что должен задекларировать Европарламент перед саммитом "Восточного партнерства", который состоится в ноябре", — подчеркнул экс-премьер Литвы.

Он также отметил, что инициативная группа пытается использовать опыт Германии 1947 года, когда деньги, которые выделялись по "плану Маршала", сосредоточивались, в частности, в банке KfW (немецкий государственный банк, основанный в 1948 году как составная часть "Плана Маршалла" — ред.).

"Речь идет о том, чтобы конкретная финансовая организация, которая получит финансы от ЕИБ или от других финансовых учреждений, смогла предоставлять эти деньги как кредиты малому и среднему бизнесу на гораздо лучших условиях по сравнению с теми, которые сейчас есть в Украине", — констатировал Кубилюс.

Литовский политик сообщил, что группа сейчас делает все возможное, чтобы "план Маршала" обсуждался на различных международных форумах от Варшавы до Лондона и Брюсселя.

Кубилюс подчеркнул, что проведена "очень удачная подготовительная работа", которая дает возможность надеяться на обсуждение плана на саммите "Восточного партнерства" в ноябре в Брюсселе.

"План Маршалла", о котором уже не первый раз напоминает Литва, является способом передать Украине кредиты не в денежной форме и не через правительство, а через конкретные программы, проекты по восстановлению и развитию.

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Справка: "Планом Маршалла", по имени тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, называют начатую после окончания Второй мировой войны программу экономической помощи США странам Европы с целью восстановить эти страны после войны, а также не допустить их отступления от демократического пути развития; будущие "социалистические" страны Восточной Европы, где в то время находились при власти просоветские коммунисты, отклонили этот план.