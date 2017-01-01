Нацбанк может отменить обязательную продажу валютной выручки

Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев.

Исполняющий обязанности председателя Национального банка Украины Яков Смолий допускает, что НБУ может отменить норму об обязательной продаже валютной выручки уже в текущем году.

Об этом он сказал во время встречи с одной из фракций в парламенте, сообщает РБК-Украина.

"Наша задача — отменить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, в этом году мы этого добьемся", — заявил Смолий.

По его словам, эта норма является ограничивающим фактором для экспортеров украинской продукции и негативно влияет на увеличение объемов экспорта.

Стоит отметить, что согласно закону, Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев.

Напомним, в июне 2017 года НБУ понизил норму такой обязательной продажи с 65% до 50%, а затем продлил ее действие с 14 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года включительно.