Нацбанк может отменить обязательную продажу валютной выручки

Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев.
Об этом он сказал во время встречи с одной из фракций в парламенте, сообщает РБК-Украина.
"Наша задача — отменить обязательную продажу валютной выручки. Я думаю, в этом году мы этого добьемся", — заявил Смолий.
По его словам, эта норма является ограничивающим фактором для экспортеров украинской продукции и негативно влияет на увеличение объемов экспорта.
Стоит отметить, что согласно закону, Нацбанк может вводить требование обязательной продажи валютной выручки поступлений на шесть месяцев.
Напомним, в июне 2017 года НБУ понизил норму такой обязательной продажи с 65% до 50%, а затем продлил ее действие с 14 декабря 2017 года по 13 июня 2018 года включительно.