Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" копейку

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2995,9201 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.
Официальный курс гривны на 23 августа:
100 долларов — 2545,1704 грн (22 августа — 2544,3168);
100 евро — 2995,9201 грн (2992,3710);
10 рублей — 4,3110 грн (4,3021).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.