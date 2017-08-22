Нацбанк укрепил гривну, доллар "потерял" пять копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2992,3710 грн.
Национальный банк повысил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару и евро.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подешевела на пять копеек.
Официальный курс гривны на 22 августа:
100 долларов — 2544,3168 грн (21 августа — 2549,0401);
100 евро — 2992,3710 грн (2992,5731);
10 рублей — 4,3021 грн (4,2941).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.