Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" копейку

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2995,9201 грн.
Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.
Официальный курс гривны на 23 августа:
100 долларов — 2545,1704 грн (22 августа — 2544,3168);
100 евро — 2995,9201 грн (2992,3710);
10 рублей — 4,3110 грн (4,3021).
Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.