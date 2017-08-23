Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" копейку

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на копейку.

Официальный курс гривны на 23 августа:

100 долларов — 2545,1704 грн (22 августа — 2544,3168);

100 евро — 2995,9201 грн (2992,3710);

10 рублей — 4,3110 грн (4,3021).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.