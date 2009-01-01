Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2892,6920 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.
Официальный курс гривны на 15 февраля:
100 долларов — 2723,0462 грн (14 февраля — 2716,5110);
100 евро — 2892,6920 грн (2887,3795);
10 рублей — 4,7161 грн (4,6786).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.