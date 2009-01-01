Нацбанк снизил курс гривны, доллар "отвоевал" семь копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2892,6920 грн.

Гривны и доллары, иллюстрация news.online.ua

снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на семь копеек.

Официальный курс гривны на 15 февраля:

100 долларов — 2723,0462 грн (14 февраля — 2716,5110);

100 евро — 2892,6920 грн (2887,3795);

10 рублей — 4,7161 грн (4,6786).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.