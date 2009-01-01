Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на 11 копеек

Регулятор решил, что 100 евро должны стоить 2889,5283 грн.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.
По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 11 копеек.
Официальный курс гривны на 10 февраля:
100 долларов — 2702,5143 грн (9 февраля — 2691,2499);
100 евро — 2889,5283 грн (2870,2180);
10 рублей — 4,5787 грн (4,5221).
Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.