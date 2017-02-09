Нацбанк снизил курс гривны, доллар подорожал на 11 копеек

Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на 11 копеек.

Официальный курс гривны на 10 февраля:

100 долларов — 2702,5143 грн (9 февраля — 2691,2499);

100 евро — 2889,5283 грн (2870,2180);

10 рублей — 4,5787 грн (4,5221).

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало, что курс гривны на конец 2017 года составит 26,5 грн за доллар. Ознакомиться со сведениями экспертов можно здесь.