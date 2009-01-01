Правительство строит платные дороги в Украине, не учитывая доходы народа — Вадим Рабинович

У нас давно уже не шоковая, а убийственная терапия, говорит нардеп.

Вадим Рабинович Пресс-служба

Доходы украинцев не позволяют им оплачивать проезд по новой дороге Киев—Белая Церковь, которую строит нынешняя власть.

Об этом заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире на телеканале NewsOne.

"Хочу вам раскрыть еще одну замечательную "идею" нашей власти. У нас строят первую в Украине платную дорогу между Киевом и Белой Церковью. Я посмотрел расценки и увидел, что наше правительство — это космонавты. Если я буду целый месяц ездить из Белой Церкви в Киев по этой платной дороге, мне это обойдется "всего лишь" в 7500 гривен — я исхожу из предлагаемых расценок. Кто сможет столько тратить на платную дорогу? Мне интересно, я один хожу по базарам и знаю, как народ живет, или правительство у нас не в курсе, какие у людей доходы? Когда правительство садится и решает что-то делать, то перед ними выбор — закрыть какие-то долги по военным, пенсионерам, детям — или украсть что-то. По такому принципу у нас сейчас все внедряется: алчность и нажива впереди всего!", — сообщил политик.

Рабинович отметил, что прежде, чем строить платные дороги необходимо определиться с базисом, такими как курс на вступление Украины в НАТО, который противоречит Декларации о независимости.

"Когда представители этой власти открывают рот, никто из них даже не пытается объяснить нам, какую страну они собираются строить, ради чего надо людям терпеть сегодняшние невзгоды. Одному стукнуло в голову, что мы платные дороги будем строить, а украинцы будут голые и босые бегать по этим дорогам. Второй говорит, мы теперь в космос полетим, хотя мы дошли до того, что кастрюли на "Южмаше" делаем, третьему еще что-то хочется… Скажу прямо, первым делом определиться надо с базисом. У нас в Декларации о независимости записано, что Украина — это нейтральное, независимое, внеблоковое государство. Нам же с вами сообщают, что взяли курс вступить в НАТО. И что после этого делать с Декларацией о независимости, в которой записано, что Украина имеет внеблоковый статус? Значит, пусть кто-то выйдет и объявит, что этот документ больше не действует!", — убежден парламентарий.

Кроме того, лидер политической партии "За життя" заявил, что реформы, проводимые правительством, имеют уже давно не шоковую, а убийственную терапию.

"Большую часть так называемых "реформ", которые нам пытаются навязать, невозможно проводить в Украине. У нас давно уже не шоковая, а убийственная терапия вокруг распространена правительством. Хочу привести пример с украинской землей. Украина сейчас лидирует в мире по площади земли, которая находятся в распоряжении иностранных фирм. Вдумайтесь, речь идет о 2,4 миллионах гектаров украинской пахотной земли. Для сравнения, у огромной России, эта цифра ниже — порядка 2,3 миллионов гектаров. Это говорит о том, что украинские компании активно присутствуют на украинском рынке, почувствовали этот рынок, поняли, что нужно вкладывать деньги — и вдруг появляется инициатива о продаже украинской земли. А зачем? Приезжайте к нам, создавайте рабочие места, привозите технологии. Почему вдруг вам захотелось выкупить только землю?", — заявил народный депутат.

Также Рабинович подчеркнул, что прежде всего необходимо отменить коммунальные тарифы и медицинскую реформу, а потом уже строить платные дороги.

"Все изменения в пользу казнокрадов за счет населения будут, безусловно, отменены после победы нашей партии на выборах. Первое: должны быть отменены коммунальные тарифы, потому что Украина добывает достаточно собственного газа, чтобы обеспечивать население по себестоимости. Второе: нужно срочно отменять медицинскую реформу — и разбираться с ней уже в рамках уголовных дел с Супрун и ее компанией", — предупредил политик.

Он утверждает, что Украина может стать богатой страной за очень короткий период времени, но для этого украинцам на ближайших выборах нужно "сделать правильный выбор".

"Украина должна процветать, и она будет процветать. Мы должны передать детям развитую, богатую страну, "Швейцарию Восточной Европы", — и чтобы начать это движение нам нужно короткое время, не больше двух лет, — надо только подвести итоги правления этой власти, сделать правильный выбор на ближайших выборах, определиться с большой целью для большой и сильной перспективы!", — резюмировал Рабинович.