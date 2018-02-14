Психологи рассчитали, сколько денег нужно человеку для счастья

Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим.

Для счастья человеку необходимо всего лишь 95 тысяч долларов в год, а для эмоционального равновесия — 60-75 тыс. долл. Ну а семьям с детьми, конечно, понадобится больше.

К такому выводу пришли американские психологи, пишет MarketWatch со ссылкой на исследование американского журнала Nature Human Behavior.

Ученые проанализированы данные более 1,7 миллиона человек в 164 странах мира.

Чем больше доход превышает оптимальный уровень, тем меньше человек радуется жизни, утверждают авторы исследования.

"Оценка [благополучия] находится под влиянием стандартов, по которым индивиды сравнивают себя с другими", — говорит докторант факультета психологии университета Пердью Эндрю Джебб.

Психологи пришли к выводу, что счастье имеет свой переломный момент. Чем больше мы имеем, тем больше мы хотим. Исследователи говорят о широкой проблеме соотношения денег и счастья в контексте разных культур.

В географическом разрезе сумма для счастья отличается. Так, австралийцам для счастья нужно 125 тыс. долл. в год, жителям Северной Америки — 105 тыс. долл., Западной Европы — 100 тыс. долл., сообщает Интерфакс-Украина.

При этом, в Восточной Европе оптимальный уровень зарплаты для счастья гораздо ниже — 45 тыс. долл. в год, в Южной Америке еще меньше — 35 тыс. долл.

Кроме того, по подсчетам, счастья дешевле обойдется мужчинам (90 тыс. долл. в год), чем женщинам (100 тыс. долл. в год). Людям с начальным образованием хватит и 70 тыс. долл, а с высшим — 115 тыс. долл

Автор исследования Эндрю Джебб отметил, что люди с более богатых стран позже становятся довольными своей жизнью, чем с бедных.

Ученые также отмечают, что деньги могут купить счастье, особенно если их тратить на других людей.

Напомним, социологи выяснили, сколько украинцев считают себя счастливыми.