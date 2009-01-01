Сегодня в Украине вырос тариф на электричество. Несколько простых шагов экономии от экспертов

В 2014-м 300 кВт*час электроэнергии для украинцев стоили почти 110 гривен, а с сегодняшнего дня — 426 гривен.

Сегодня, 1 марта, в Украине на 25 % подорожает электроэнергия с 1,29 до 1,68 гривен.

Повышение тарифов — повод задуматься об экономии энергоресурсов, а пересмотрев свое потребление и установив двухзонный счетчик, украинцы смогут платить за свет на 30-60% меньше, считают эксперты в сфере энергоэффективности, пишет Сегодня.

Эксперты утверждают, что больше всего электроэнергии украинцы тратят на свет. Лампы накаливания за месяц могут сжигать до 100 кВт*час. К примеру, если в квартире горят пять ламп (в ванной, кухне, туалете, прихожей и в комнате) по несколько часов в сутки за месяц может "намотать" 65,2 кВт*час электроэнергии. Второе место среди самых энергозатратных приборов занимает холодильник. Зависимо от класса энергоэффективности, за месяц он может сжигать около 30 кВт*час.

До первого марта этого года за такой объем электроэнергии приходилось платить 195 гривен, после первого марта сумма в платежке вырастет до 251 гривны. Решение о подорожании света приняла Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике (НКРЭКУ) и коммуслугах еще в 2015-м. Раньше первые 100 кВт*час электроэнергии обходились в 71,4 гривны (71,4 копейки за каждый кВт*час), каждый следующий киловатт стоил 1,29 гривен. С первого марта первые 100 кВт*час стоят 90 гривен, а каждый следующий — 1,68 гривен.

Подорожания первого марта — последний этап повышения тарифов, предусмотренный постановлением НКРЭКУ №220.

В 2014-м 300 кВт*час электроэнергии для украинцев стоили почти 110 гривен, а с сегодняшнего дня — 426 гривен.

Как говорят в Нацкомиссии: до подорожания низкий тариф для населения компенсировали за счет завышенных тарифов для промышленности, сейчас же комиссия намерена поднять стоимость света до уровня экономически обоснованных цен.

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что если активисты, не остановят блокаду Донбасса, электроэнергия может подорожать на 20-25%.

Эксперт Национального экологического центра Анна Шумейко уверена: тарифы на электроэнергию для украинцев должны повышаться до уровня ее реальной стоимости, однако процедура формирование тарифа должна быть прозрачной и понятной.

"Мы очень долго не знали реальной стоимости энергоресурсов. Государство субсидировало, с одной стороны нам было дешевле, но с другой стороны мы никогда не понимали, зачем нам экономить. И мы пришли к тому, что наша страна много лет по всем показателям одна из самых не энергоэффективных в мире. Процесс повышения тарифов должен был произойти, это стимул для экономии. Но формирование тарифов все еще не на 100% прозрачное и здесь отдельная дискуссия", — говорит эксперт.

Подорожание электроэнергии, уверены эксперты, — еще один стимул задуматься об экономии. Практически любая семья, пересмотрев свое потребление, может тратить на 25-30% меньше. Начать можно с простых шагов, поясняет профессиональный энергоаудитор, менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк, например, заменить лампочки в квартире на энергосберегающие.

Энергоэффективные лампы сэкономят около 80 гривен. Лампу мощностью 0,022 кВт в час можно купить за 98 гривен. Чтобы заменить все лампочки в однокомнатной квартире (по одной лампе на кухне, в туалете, прихожей и ванной и три в люстре в комнате) понадобится 686 гривен. Если лампа мощностью 75 Вт в прихожей работает два часа в сутки, в туалете — час, в ванной — 3 часа, на кухне — 5 часов, в комнате — 6 часов, за месяц только за "свет" наберется 65,2 кВт. В то же время энергосберегающие лампы потратят в этих же условиях 19 кВт*час. Поменяв все лампы в квартире, каждый месяц можно будет экономить 77,5 гривны, а сама покупка окупится за 9 месяцев.

Анна Шумейко отмечает: в первую очередь стоит установить энергоэффективные лампы в местах, где вы чаще всего бываете. Кроме того, стоит задуматься об установке лампы с датчиком движения в подъезде и тамбурах.

"В первую очередь замена ламп накаливания на энергоэффективные дает наиболее очевидный результат экономии. Это то, что действительно сразу видно в платежке", — считает эксперт.

Современные холодильники и стиральные машины с классом энергоэффективности "А" и выше потребляют значительно меньше электроэнергии. Кроме того, нужно уметь правильно пользоваться техникой: выбирать оптимальные режимы стирки, пользоваться машинкой только после того, как набралось достаточное количество грязных вещей, а холодильник ставить в темном и прохладном месте.

Двухзонный счетчик позволит экономить до 25% электроэнергии. Двухзонный счетчик с 23 вечера до 7 утра считает электроэнергию по тарифу в два раза ниже. Такой прибор учета с установкой обойдется примерно в 1400 гривен. К примеру, семья, которая потребляет 200 кВт*час электроэнергии и при этом 25% света использует с 23 часов вечера до 7 часов утра, каждый месяц сможет экономить 42 гривны. Следовательно, двухзонный счетчик окупится примерно за три года.

"Двухзонный счетчик — большой плюс, мы сможем сэкономить, если потребляем много. Ночью есть определенные провалы в энергосистеме, которые нужно поддерживать. Когда потребляете электроэнергию ночью, а не во время пикового напряжения, когда все приходят домой, включаем свет, готовим. Если распределять потребление, это хорошо и для потребителя, и для самой системы", — говорит Анна Шумейко.

Идеально, если в месяц удастся потреблять до 100 кВт*час — за этот объем электроэнергии можно платить по более низкому тарифу.

По словам Сергея Свистюка, прислушавшись к перечисленным советам, можно потреблять на 30% электроэнергии меньше. А если перейти на энергоэффективные электроприборы и установить двузонный счетчик — экономия может достигать 60%.

Напомним, ранее премьер Гройсман обещал, что украинцы не почувствуют увеличения тарифов: субсидии дадут 9 млн семей.