В Украине могут ввести чрезвычайное положение в энергетике из-за блокады на Донбассе

Сегодня, 13 февраля, Кабинет министров Украины планирует рассмотреть целесообразность введения чрезвычайного положения в украинской энергетике в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

По словам премьера, причина возможного введения чрезвычайного положения — блокирование поставок угля и значительное сокращение его запасов для производства электроэнергии.

"Сейчас будет рассмотрен вопрос на повестке дня энергетического штаба — о целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике. Нельзя затягивать до того, когда стратегические запасы угля будут уменьшены", — сказал глава правительства.

Напомним, 26 января началась блокада железнодорожных путей, инициаторами которой стали люди, которые называют себя ветеранами АТО.

По факту блокирования дороги в Луганской области прокуратура открыла уголовное производство.

Прокуратура возбудила уголовное дело против участников блокады. В настоящее время заблокировано три железнодорожных перегона.

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