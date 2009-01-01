Сенат Канады поддержал ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной

Перед окончательным голосованием в третьем чтении документ должен повторно получить согласование профильного комитета.

Сенат Канады поддержал свободную торговлю с Украиной civilforum.com.ua

Члены Верхней палаты федерального парламента Канады почти единогласно поддержали ратификацию Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой во втором чтении.

За соответствующее решение проголосовало 102 сенатора из 105, сообщает "Укринформ".

Перед окончательным голосованием в третьем чтении документ должен повторно получить согласование профильного комитета, однако обычно этот этап проходит легко. Соответственно, финальное голосование может состояться уже в конце марта-начале апреля.

После утверждения Сенатом следующим шагом со стороны Канады на пути к вступлению соглашения в силу станет его подписание генерал-губернатором. Однако, чтобы Соглашение начало действовать, документ должен одобрить также парламент Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада работает над широкой программой помощи Украине в противодействии российской агрессии и будет и в дальнейшем поддерживать Киев.