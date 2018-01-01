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Стало известно, сколько европейцы выделили на солнечные электростанции в Украине

Сегодня, 16:54

Информацию предал огласке президент Украины Петр Порошенко.

Солнечная электростанция
Солнечная электростанция REUTERS
Представители "Европейского банка реконструкции и развития" выделили 25,9 миллиона евро на возведение трех солнечных электростанций на Виннитчине.

Соответствующее сообщение на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - говорится в тексте.

Скриншот Порох
facebook.com

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле.
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Украина, электростанция, Виннитчина, Петр Порошенко, Facebook,
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