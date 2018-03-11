Стало известно, сколько европейцы выделили на солнечные электростанции в Украине

Представители "Европейского банка реконструкции и развития" выделили 25,9 миллиона евро на возведение трех солнечных электростанций на Виннитчине.

Соответствующее сообщение на собственной странице в соцсети Facebook опубликовал президент Украины Петр Порошенко.

"Европейский банк реконструкции и развития выделил 25,9 миллона евро на строительство трех солнечных электростанций в Винницкой области. Этот проект - еще один шаг к энергонезависимости нашего государства. А также новые рабочие места для 350 человек, которые будут заняты на строительстве, и еще 15-ти, занятых на обслуживании станции", - говорится в тексте.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле.





