Украина запустит первую солнечную электростанцию в Чернобыле: детали

В Чернобыле в зоне отчуждения в скором времени планируют запустить солнечную электростанцию мощностью в 1 Мегаватт.

Она будет располагаться на дистанции в сто метров от нового саркофага четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС, сообщает агентство "Agence France-Presse".

Площадь станции составит примерно два футбольных поля - около 1,6 гектара. На воплощение проекта в жизнь был потрачен 1 миллион евро.

"Эта солнечная электростанция может удовлетворить потребности поселка среднего размера, или около 2 тысяч домов", - сказал один из инвесторов, глава украино-германской компании "Солар Чернобыль" Евгений Варягин.

По его словам, вывод проекта на окупаемость ожидается в течение семи следующих лет.

Также Варягин отметил, что количество солнечного света близ Чернобыльской АЭС приблизительно такое же, как и в южных землях Германии.

Напомним, ранее сообщалось о том, что солнечная энергетика позволяет сэкономить для Украины несколько миллиардов кубометров газа.