Стало известно, где в Украине построят самую мощную европейскую ветроэлектростанцию

Группа инвесторов из Китайской Народной Республики в течение нынешнего года планирует построить в Березанском районе Николаевщины ветровую электростанцию в мощностью в 500 Мегаватт − равноценную одному энергоблоку атомной ЭС.

Данный вопрос активно обсуждался во время встречи представителей китайской компании TBEA International Ltd, сотрудников ООО "Институт ДнепрВНИПИэнергопром" и председателя Березанской райгосадминистрации Сергея Танасова, сообщает портал "Eco town".

По словам чиновников, ветряная электростанция получит название Тилигульской. Она должна стать самой мощной среди ветровых электростанций в пределах европейского материка. Всего на территориях Краснопольского, Ташинского и Анатольевского сельских советов будут размещены более 100 ветроэнергетических установок.

Ожидается, что благодаря воплощению в жизнь данного проекта в экономику Березанского района будут привлечены большие инвестиции. Кроме того, по окончанию строительства, на электростанции появятся 100 новых рабочих мест – для ее дальнейшего обслуживания и поддержки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина запустит солнечную электростанцию.