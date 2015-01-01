У Путина предупредили, что введение новых санкций против России может угрожать глобальной экономике

Песков уверяет, что гибкая российская экономика якобы твердо стоит на ногах.

, могут нанести ущерб не только отношениям с Россией, но и глобальной экономике.

Об том заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

"Безусловно, такого рода рестрикции — они нанесут дополнительный ущерб, причём не только двусторонним отношениям, но и, я думаю, даже в плане глобальной экономики и глобального энергорынка. Безусловно, возможны определённые негативные последствия и для нашей страны", — сказал пресс-секретарь.

В то же время Песков уверяет, что гибкая российская экономика якобы твердо стоит на ногах.

"Вместе с тем российская экономика, российский энергосектор за последние два года доказал, что он достаточно уверенно стоит на ногах, что это очень гибкая, очень сильная система с изрядным запасом прочности", — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в результате введения Евросоюзом санкций против России и дальнейших российских контрсанкций экономика ЕС в 2015 году потеряла 17,6 миллиарда евро и сократила 400 тысяч рабочих мест.

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