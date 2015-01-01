У Захарченко придумали, как распилить машзавод в Снежном

Завод обвинили в сотрудничестве с ВСУ и могут готовить его вывоз в Россию

Александр Захарченко hvylya.net

рассматривается вопрос о якобы имеющей место тайной работе предприятия "Снежнянский машиностроительный завод" (Снежное Донецкой обл., ул. Терешковой 3) в интересах ВСУ по изготовлению деталей к двигателям и др. продукции.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, завод специализируется на изготовлении запчастей к шахтному и котельному оборудованию, сельхозтехники (мотоблоки, мотокультиваторы и пр.), воздухонагревателей. Представители предприятия отрицают какое-либо сотрудничество с силовыми структурами Украины и в неофициальных беседах предполагают, что таким образом создается предлог для ликвидации предприятия (вывоза в РФ или распила на металлолом).

Одновременно в ДНР и ЛНР (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных охранок весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях Владимира Путина с Дональдом Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017-го и полного прекращения "военной помощи США" Украине, после чего, якобы, ВСУ не смогут продолжать боевые действия на Донбассе.

В ДНР также отданы указания руководителям подконтрольных СМИ подготовить "ряд аналитических материалов" на данную тему, добавил координатор "Информсопротивления".

Ранее "Главред" сообщал, что в Первомайске боевики пустили на металлолом оборудование шахты.