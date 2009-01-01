Украина исчерпала квоту на поставки в Евросоюз сахара, томатов и пшеницы

Украина почти полностью использованы квоты по обработанным томатам (96%) и пшеницы (84%).

Украина по состоянию на март текущего года уже полностью использовала беспошлинные квоты на экспорт по 5 группам товаров.

Как сообщила пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса, речь идет о меде натуральном, сахаре, крупах и муке, виноградном и яблочном соке и кукурузе.

Кроме того, почти полностью использованы квоты по обработанным томатам (96%) и пшеницы (84%).

Скриншот

Квота на импорт мяса птицы на первый квартал текущего года также полностью исчерпана. Подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году.

Как известно в сентябре 2016 года в Евросоюзе предложили увеличить квоты на беспошлинный ввоз украинских товаров, в частности, некоторых продтоваров, продукции химической отрасли и промышленности.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году еще 5 новых украинских предприятий, которые занимаются производством пищевой продукции, получили право экспорта в Евросоюз.

фото: cross-media.org.ua