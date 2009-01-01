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Украина отправит в Таиланд последнюю партию танков "Оплот"

Сегодня, 17:55

Украина должна поставить Таиланду 49 танков "Оплот".

Оплот, танк, Харьков
twitter.com/vgroysman
Украина в ближайшее время отправит в Таиланд последние 13 танков "Оплот", которые производят на харьковском ГП "Завод им. Малышева".

Об этом сказал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, сообщает пресс-служба ведомства.

"Как известно, с таиландской стороной у нас есть контракт на поставку 49 танков "Оплот". С радостью констатирую, что несмотря ни на что, Украина выполнит свои обязательства перед нашим партнерами и в ближайшее время отправит для нужд Королевской армии Таиланда последние 13 единиц боевых машин, которые уже изготовлены украинским предприятием "Завод им.Малышева", и сейчас готовятся к испытаниям и подтверждению своих характеристик", – сказал Гладковский.

Также сообщается, что Гладковский принял участие в Азиатской выставке обороны и безопасности "Defense and Security 2017" в городе Бангкок (Таиланд). Украинскую делегацию на выставке возглавлял министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, в июне Таиланд получил пятую партию украинских танков "Оплот".

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Таиланд, Украина, танки, Оплот, поставки, Гладковский
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